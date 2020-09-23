Facebook может прекратить свою деятельность в Европейском союзе

О том, что в социальных сетях собирают данные, известно по всему миру. Их используют, прежде всего, для направленной рекламы, на которой зарабатывают деньги. Facebook является одной из крупнейших социальных сетей, поэтому фирма постоянно находится под наблюдением различных инспекций по данным. Теперь американская фирма оказалась в поле зрения Ирландской комиссии по защите данных.

Facebook отправляет данные всех своих пользователей для обработки и анализа в США, но и Европейский суд, и ирландская инспекция недовольны тем, как там обрабатываются данные граждан ЕС. Поэтому ирландцы выдали собственникам соцсети распоряжение прекратить отправку данных пользователей из Евросоюза в США. В противном случае Facebook придется заплатить штраф в размере до 2,8 миллиарда долларов – четыре процента от доходов за 2019 год.

По словам представителей социальной сети, фирму используют в качестве козла отпущения – одну из 5000 фирм, работающих по тем же принципам и передающих данные между США и Европейским союзом. Поэтому Facebook пожаловался на Ирландскую инспекцию по защите данных в суд, чтобы найти компромисс, пока не будет создано справедливое законное решение. В случае если достичь договоренности не получится, Facebook придется прекратить свою деятельность на территории ЕС, что оставит более 410 миллионов человек без возможности пользоваться Facebook и Instagram. Кроме того, это станет большим ударом для многих фирм, чья работа и доход зависят от гиганта социальных СМИ.