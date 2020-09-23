Ср, 23.09.2020
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Герман Голуб
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  • Обвиняемый в убийстве в нарвской пекарне получил девять лет тюрьмы

Обвиняемый в убийстве в нарвской пекарне получил девять лет тюрьмы

Нож. Иллюстративное фото.

ФОТО: Caro / Ramesh Amruth / Caro / Ramesh Amruth

Вируский уездный суд вынес приговор по делу об убийстве 46-летнего мужчины в нарвской пекарне: обвиняемый - 23-летний Сергей Баханов - приговорен к девяти годам лишения свободы, но в законную силу судебное решение не вступило.

В июне в ходе судебного следствия обвиняемый признал свою вину, сообщает Rus.ERR.

Согласно обвинительному заключению, в ночь на 1 апреля Сергей Баханов, находясь в состоянии алкогольного опьянения, напал на потерпевшего с ножом, нанеся ему ранения, приведшие к его гибели на месте преступления.

По информации Rus.ERR, инцидент произошел в пекарне (бывший хлебозавод на Кренгольме, расположенный по адресу Калда, 33).

Ведущий следователь Нарвского отделения полиции Татьяна Пресс ранее сказала, что подозреваемый в убийстве мужчина на первом допросе пытался создать впечатление, что это был несчастный случай на производстве: «В результате кропотливой работы следствия было установлено, что произошло в этом производственном помещении на самом деле».

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