Обвиняемый в убийстве в нарвской пекарне получил девять лет тюрьмы

В июне в ходе судебного следствия обвиняемый признал свою вину, сообщает Rus.ERR.

Согласно обвинительному заключению, в ночь на 1 апреля Сергей Баханов, находясь в состоянии алкогольного опьянения, напал на потерпевшего с ножом, нанеся ему ранения, приведшие к его гибели на месте преступления.

По информации Rus.ERR, инцидент произошел в пекарне (бывший хлебозавод на Кренгольме, расположенный по адресу Калда, 33).