Трагическая авария на Лаагна-теэ: досудебное расследование дела почти завершено

"В четверг дело будет передано адвокатам. У них есть право в течение 10 дней представить свои ходатайства. После этого в течение 15 дней дело уходит в суд", - сказала в среду окружной прокурор Пыхьяской окружной прокуратуры Диана Хелила, а также добавила, что не может сообщить, по каким статьям будут судить обвиняемых.

Как сообщил защитник одного из подозреваемых - 29-летнего водителя Chevrolet - присяжный адвокат Дмитрий Школяр, материалы дела передаются адвокатам для того, чтобы они сами могли с ними ознакомиться, а также ознакомить с ними своих подзащитных, на что у них имеется 10 дней, но данный срок может быть продлен, если объем дела большой.

По словам Школяра, после выдачи защитникам материалов дела этап досудебного или предварительного следствия считается завершенным.

Напомним, что трагическая авария на Лаагна-теэ произошла вечером 20 июня, когда автомобиль BMW, за рулем которого находился 20-летний водитель без прав, на большой скорости врезался в две другие машины, а затем вылетел на автобусную остановку.