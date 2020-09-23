Месси и Роналду не попали в тройку номинантов на приз игроку сезона от УЕФА

УЕФА на своём официальном сайте объявил имена футболистов, номинированных на премию лучшему игроку сезона-2019/2020, пишет "Чемпионат".
За приз поборются полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брёйне, нападающий «Баварии» Роберт Левандовски и его партнер по команде вратарь Мануэль Нойер. Имя победителя будет объявлено 1 октября.
Еще семь футболистов попали в десятку лучших, однако не будут претендовать на награду. Места между ними распределились следующим образом:
4-5. Лионель Месси («Барселона») – 53 голоса;
4-5. Неймар («Пари Сен-Жермен») – 53;
6. Томас Мюллер («Бавария») – 41;
7. Килиан Мбаппе («ПСЖ») – 39;
8. Тьяго Алькантара («Бавария» / «Ливерпуль») – 27;
9. Йозуа Киммих («Бавария») – 26;
10. Криштиану Роналду («Ювентус») – 25.