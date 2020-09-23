Месси и Роналду не попали в тройку номинантов на приз игроку сезона от УЕФА

За приз поборются полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брёйне, нападающий «Баварии» Роберт Левандовски и его партнер по команде вратарь Мануэль Нойер. Имя победителя будет объявлено 1 октября.

Еще семь футболистов попали в десятку лучших, однако не будут претендовать на награду. Места между ними распределились следующим образом: