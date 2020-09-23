Водитель ничего не успевает заметить: воры разработали хитроумную схему

Представитель Управления государственной полиции Латвии (VP) Видземского региона Зане Васкане сообщила агентству LETA, что во вторник около 16:30 поступила информация о похищении мужской сумки и документов из салона автомобиля на трассе Рига - Сигулда - граница Эстонии в Драбешской волости. Выяснилось, что мужчина ехал по дороге и заметил, что у его машины спустилась шина. Водитель остановил машину, убедился, что шина спущена, и начал заменять ее на запасную. После замены шины водитель вернулся в машину, но обнаружил, что в его салоне нет никаких личных вещей - ни сумки, ни документов.

Полиция возбудила уголовное дело по факту кражи из автомобиля и ведет расследование.

"Воры разработали хитроумную схему, чтобы осуществлять незаконную деятельность такого рода. Сначала вор наблюдает за людьми - посетителями банков или супермаркетов, оценивает, находится ли человек в данный момент один и в хорошем ли состоянии. Позже преступник прокалывает колесо автомобиля, чаще заднее со стороны водителя", - описал Васькане.

Эти воры действуют так, чтобы кражу можно было совершить незаметно с обочины дороги. Преступники затем следуют за водителем и, когда он замечает проколотое колесо и пытается его заменить, обчищают салон автомобиля.

Управления государственной полиции Латвии подчеркивает, что воры действуют настолько умно и осторожно, что часто водитель даже сначала не замечает, что потерял личные вещи. Однако, когда жертва обнаруживает потерю, она часто не подозревает, что кража могла быть связана с повреждением шины.