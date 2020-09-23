Водитель ничего не успевает заметить: воры разработали хитроумную схему

Вчера, 22 сентября, в Латвии водитель стал жертвой хитроумной схемы воров: пока он менял шину автомобиля, из салона машины были украдены вещи, сообщает Rus.TVNET.
Представитель Управления государственной полиции Латвии (VP) Видземского региона Зане Васкане сообщила агентству LETA, что во вторник около 16:30 поступила информация о похищении мужской сумки и документов из салона автомобиля на трассе Рига - Сигулда - граница Эстонии в Драбешской волости. Выяснилось, что мужчина ехал по дороге и заметил, что у его машины спустилась шина. Водитель остановил машину, убедился, что шина спущена, и начал заменять ее на запасную. После замены шины водитель вернулся в машину, но обнаружил, что в его салоне нет никаких личных вещей - ни сумки, ни документов.
Полиция возбудила уголовное дело по факту кражи из автомобиля и ведет расследование.
"Воры разработали хитроумную схему, чтобы осуществлять незаконную деятельность такого рода. Сначала вор наблюдает за людьми - посетителями банков или супермаркетов, оценивает, находится ли человек в данный момент один и в хорошем ли состоянии. Позже преступник прокалывает колесо автомобиля, чаще заднее со стороны водителя", - описал Васькане.
Эти воры действуют так, чтобы кражу можно было совершить незаметно с обочины дороги. Преступники затем следуют за водителем и, когда он замечает проколотое колесо и пытается его заменить, обчищают салон автомобиля.
Управления государственной полиции Латвии подчеркивает, что воры действуют настолько умно и осторожно, что часто водитель даже сначала не замечает, что потерял личные вещи. Однако, когда жертва обнаруживает потерю, она часто не подозревает, что кража могла быть связана с повреждением шины.
Водителей призывают быть осторожными в таких случаях и при ремонте автомобиля не оставлять без присмотра личные вещи. Полицейские советуют закрывать дверь машины, даже если водитель находится возле своей машины.