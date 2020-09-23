Профсоюз моряков: государство должно прийти Tallink на помощь и предотвратить сокращения

По словам председателя профсоюза Юри Лембера, третьего сентября профсоюз получил от трех дочерних предприятий Tallink Grupp сообщение о сокращении 1375 рабочих мест. Об этом EMSA сообщил в среду BNS.

В тот же день EMSA обратился к Центральному союзу профсоюзов Эстонии, к парламентской группе поддержки профсоюзов, а также к министру социальных дел с предложением созвать трехстороннее совещание, чтобы с участием государства, работодателей и представителей работников найти решение по предотвращению массовых сокращений.

«До сего дня такое совещание не состоялось и Tallink направил Кассе страхования от безработице извещение о том, что уточнено количество сокращаемых работников и что не позднее 22 октября начнется сокращение 1105 работников», - сказал Лембер.

«Мы провели напряженные переговоры с Tallink и сумели договориться об уменьшении количества сокращаемых, а также об условиях сокращения, но, по нашей оценке, достойно сожаления, что до сего времени правительство не приняло четких и конкретных решений, как избежать этого крупного сокращения», - сказал Лембер.