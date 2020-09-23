Картина дня: коронавирус не отступает, Facebook грозится уйти из Европы и вотум недоверия Хельме

KV.EE: если продавец квартиры не пойдет на уступки и не снизит цену, он останется без покупателя

Сейчас цены выставленных на продажу квартир в большинстве районов Таллинна ниже, чем в начале года, то есть до коронакризиса. На фоне снижения продажных цен снижается спрос. Спрос, в свою очередь, ограничивается растущей безработицей и осторожностью потенциальных покупателей, сказал руководитель портала KV.EE Тарво Теслон. Читать далее...

Лукашенко в обстановке секретности и без предупреждения вступил в должность президента Белоруссии

Белорусские власти не стали официально объявлять дату инаугурации Александра Лукашенко и до последнего вводили в заблуждение журналистов и общественность по поводу церемонии. Госагентство БелТА сообщило о вступлении Лукашенко в должность президента Белоруссии постфактум, когда церемония во Дворце независимости в Минске уже шла. Читать далее...

Новая партия вакцины от гриппа поступит в Эстонию в начале следующей недели

В начале будущей недели 80 000 доз вакцины от гриппа поступит на крупнейшие оптовые склады Эстонии. В первую очередь необходимо вакцинировать тех, кто находится на передовой, а также пожилых людей и пациентов с хроническими заболеваниями. Читать далее...

Forum Cinemas и Lux Express сообщили о сокращении работников в Литве

Оператор кинотеатров Forum Cinemas и компания автобусных пассажирских перевозок Lux Express сокращают работников. Об этом компании сообщили Литовской службе занятости, которая через несколько месяцев возобновила публикации о групповых увольнениях. Читать далее...

Профсоюз моряков: государство должно прийти Tallink на помощь и предотвратить сокращения

Независимый профсоюз моряков Эстонии (EMSA) обратился к правительству с призывом прийти на помощь судовой компании Tallink и предотвратить массовое увольнение на предприятии. Читать далее...

СМИ: Путин в беседе с Макроном заявил, что Навальный мог сам принять "Новичок"

Французская газета Le Monde со ссылкой на собственный неуказанный источник приводит детали беседы президентов РФ и Франции о "деле Навального". В Кремле и Елисейском дворце публикацию пока не комментировали. Читать далее...