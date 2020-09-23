Картина дня: коронавирус не отступает, Facebook грозится уйти из Европы и вотум недоверия Хельме

Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 23 сентября.
Facebook может прекратить свою деятельность в Европейском союзе
За передачу данных пользователей социальной сети Facebook технологический гигант может быть наказан гигантским штрафом или прекратить работу на территории Европейского союза. Читать далее...
Трагическая авария на Лаагна-теэ: досудебное расследование дела почти завершено
Уголовное дело о трагической аварии на Лаагна-теэ в Таллинне уже в скором времени планируется отправить в суд, однако пока официальных обвинений никому из его участников не предъявлено. Читать далее...
Михаил Кылварт: маски должны стать нормальной реальностью
Сегодня прошла пресс-конференция на русском языке Таллиннской городской управы, в которой приняли участие мэр Таллинна Михаил Кылварт, заместитель директора Агентства окружающей среды Светлана Пудова и заведующая отделом эпидемиологической готовности Департамента здоровья Ирина Донченко. Читать далее...
В Эстонии коронавирусом заболели еще 57 человек
За последние сутки в Эстонии было проанализировано 2 374 теста на COVID-19, вызванного вирусом SARS-CoV-2, положительный результат дали 57 проб. Читать далее...
"Трупы" и студенческий «Оскар»: как к ним пришел таллиннский выпускник
Студенческий «Оскар» завоевал фильм, снятый в Эстонии. Короткометражка Германа Голуба «Мои дорогие трупы» получила премию в категории иностранных фильмов. Читать далее...
Громкое допинговое дело разоблачает деятельность Алавера во всех подробностях
«ERR был ошибкой!!!», «Завтра все будет красным», «Whatsapp! Деинсталлируй», «ВСЕ, КТО – под замок!!!», «ЧЕРЕЗ ЛАТВИЮ – БЕЖАТЬ!» - вот лишь некоторые отдельные кажущиеся истерическими примеры записей в дневнике Мати Алавера от 1 марта 2019 года. Читать далее...
Студия Postimees: кризисный штаб возобновляет работу – ждем новых запретов?
Сегодня возобновил работу кризисный штаб Департамента здоровья, созданный минувшей весной во время чрезвычайного положения. Означает ли это начало возврата к жестким ограничениям? На вопросы Rus.Postimees ответил в прямом эфире новый старый медицинский руководитель кризисного штаба, заведующий Центром скорой помощи Северо-Эстонской региональной больницы Аркадий Попов. Смотрите интервью в повторе!
Из больниц могут выгнать тех, кто не хочет надевать маску
Из-за второй волны коронавируса больницы вновь ввели общую обязанность носить маски. Прием тех пациентов, которые от ношения маски категорически отказываются, может быть перенесен или вообще отменен. Читать далее...
Фото 〉 Дорожный рабочий, устроивший стрельбу в Ласнамяэ, осужден на длительный срок
Сегодня Харьюский уездный суд приговорил к шести годам тюремного заключения Дмитрия Дорошкевича, который произвел шесть выстрелов в человека в Ласнамяэ. Поскольку два года назад по ходатайству прокуратуры Дорошкевич был взять под стажу на три месяца, согласно решению суда, он проведет в тюрьме пять лет и девять месяцев. Читать далее...
Правительство ходатайствует об обсуждении вотума недоверия министру финансов на заседании Рийгикогу
На сегодняшнем внеочередном заседании, проведенном при помощи средств связи, правительство решило просить правление Рийгикогу по возможности быстро рассмотреть вотум недоверия министру финансов Мартину Хельме. Читать далее...
KV.EE: если продавец квартиры не пойдет на уступки и не снизит цену, он останется без покупателя
Сейчас цены выставленных на продажу квартир в большинстве районов Таллинна ниже, чем в начале года, то есть до коронакризиса. На фоне снижения продажных цен снижается спрос. Спрос, в свою очередь, ограничивается растущей безработицей и осторожностью потенциальных покупателей, сказал руководитель портала KV.EE Тарво Теслон. Читать далее...
Лукашенко в обстановке секретности и без предупреждения вступил в должность президента Белоруссии
Белорусские власти не стали официально объявлять дату инаугурации Александра Лукашенко и до последнего вводили в заблуждение журналистов и общественность по поводу церемонии. Госагентство БелТА сообщило о вступлении Лукашенко в должность президента Белоруссии постфактум, когда церемония во Дворце независимости в Минске уже шла. Читать далее...
Новая партия вакцины от гриппа поступит в Эстонию в начале следующей недели
В начале будущей недели 80 000 доз вакцины от гриппа поступит на крупнейшие оптовые склады Эстонии. В первую очередь необходимо вакцинировать тех, кто находится на передовой, а также пожилых людей и пациентов с хроническими заболеваниями. Читать далее...
Forum Cinemas и Lux Express сообщили о сокращении работников в Литве
Оператор кинотеатров Forum Cinemas и компания автобусных пассажирских перевозок Lux Express сокращают работников. Об этом компании сообщили Литовской службе занятости, которая через несколько месяцев возобновила публикации о групповых увольнениях. Читать далее...
Профсоюз моряков: государство должно прийти Tallink на помощь и предотвратить сокращения
Независимый профсоюз моряков Эстонии (EMSA) обратился к правительству с призывом прийти на помощь судовой компании Tallink и предотвратить массовое увольнение на предприятии. Читать далее...
СМИ: Путин в беседе с Макроном заявил, что Навальный мог сам принять "Новичок"
Французская газета Le Monde со ссылкой на собственный неуказанный источник приводит детали беседы президентов РФ и Франции о "деле Навального". В Кремле и Елисейском дворце публикацию пока не комментировали. Читать далее...
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