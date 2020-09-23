Картина дня: коронавирус не отступает, Facebook грозится уйти из Европы и жалобы людей на BLRT

Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 23 сентября.
"Мы люди советские, жаловаться не привыкли": живущие по соседству с BLRT годами не могут открыть окна
В квартире стало душно, и вы открываете окно. Такая, казалось бы, мелочь, увы, недоступна людям, проживающим в самой дальней части Пыхья-Таллинна на улицах Сюста и Калури, по соседству с судоремонтным предприятием BLRT. Читать далее...
Попов сравнил британскую и российскую вакцины. Какая лучше?
Сегодня возобновил работу кризисный штаб Департамента здоровья, созданный минувшей весной во время чрезвычайного положения. Означает ли это начало возврата к жестким ограничениям? На вопросы Rus.Postimees ответил в прямом эфире новый старый медицинский руководитель кризисного штаба, заведующий Центром скорой помощи Северо-Эстонской региональной больницы Аркадий Попов. Смотрите интервью в повторе!
Facebook может прекратить свою деятельность в Европейском союзе
За передачу данных пользователей социальной сети Facebook технологический гигант может быть наказан гигантским штрафом или прекратить работу на территории Европейского союза. Читать далее...
Трагическая авария на Лаагна-теэ: досудебное расследование дела почти завершено
Уголовное дело о трагической аварии на Лаагна-теэ в Таллинне уже в скором времени планируется отправить в суд, однако пока официальных обвинений никому из его участников не предъявлено. Читать далее...
Михаил Кылварт: маски должны стать нормальной реальностью
Сегодня прошла пресс-конференция на русском языке Таллиннской городской управы, в которой приняли участие мэр Таллинна Михаил Кылварт, заместитель директора Агентства окружающей среды Светлана Пудова и заведующая отделом эпидемиологической готовности Департамента здоровья Ирина Донченко. Читать далее...
В Эстонии коронавирусом заболели еще 57 человек
За последние сутки в Эстонии было проанализировано 2 374 теста на COVID-19, вызванного вирусом SARS-CoV-2, положительный результат дали 57 проб. Читать далее...
"Трупы" и студенческий «Оскар»: как к ним пришел таллиннский выпускник
Студенческий «Оскар» завоевал фильм, снятый в Эстонии. Короткометражка Германа Голуба «Мои дорогие трупы» получила премию в категории иностранных фильмов. Читать далее...
Громкое допинговое дело разоблачает деятельность Алавера во всех подробностях
«ERR был ошибкой!!!», «Завтра все будет красным», «Whatsapp! Деинсталлируй», «ВСЕ, КТО – под замок!!!», «ЧЕРЕЗ ЛАТВИЮ – БЕЖАТЬ!» - вот лишь некоторые отдельные кажущиеся истерическими примеры записей в дневнике Мати Алавера от 1 марта 2019 года. Читать далее...
Из больниц могут выгнать тех, кто не хочет надевать маску
Из-за второй волны коронавируса больницы вновь ввели общую обязанность носить маски. Прием тех пациентов, которые от ношения маски категорически отказываются, может быть перенесен или вообще отменен. Читать далее...
ФОТО И ВИДЕО 〉 В Минске для разгона протестующих применили водометы и слезоточивый газ
В среду, 23 сентября, на улицы Минска вышли тысячи белорусов, протестующих против тайной инаугурации нелегитимного президента Александра Лукашенко. Читать далее...
Фото 〉 Дорожный рабочий, устроивший стрельбу в Ласнамяэ, осужден на длительный срок
Сегодня Харьюский уездный суд приговорил к шести годам тюремного заключения Дмитрия Дорошкевича, который произвел шесть выстрелов в человека в Ласнамяэ. Поскольку два года назад по ходатайству прокуратуры Дорошкевич был взять под стажу на три месяца, согласно решению суда, он проведет в тюрьме пять лет и девять месяцев. Читать далее...
Проблемы нарвских дачников - слишком экзотические для парламентариев
18 сентября председатели нарвских садоводческих товариществ встретились с членами парламентской группы поддержки Ида-Вирумаа и попросили их помочь в решении проблем садоводов, которые годами не находят решения. Читать далее...
Вотум недоверия Мартину Хельме провалился
Рийгикогу сегодня, 23 сентября, рассматривал вотум недоверия министру финансов Мартину Хельме. В результате голосования вотум провалился. Читать далее...
KV.EE: если продавец квартиры не пойдет на уступки и не снизит цену, он останется без покупателя
Сейчас цены выставленных на продажу квартир в большинстве районов Таллинна ниже, чем в начале года, то есть до коронакризиса. На фоне снижения продажных цен снижается спрос. Спрос, в свою очередь, ограничивается растущей безработицей и осторожностью потенциальных покупателей, сказал руководитель портала KV.EE Тарво Теслон. Читать далее...
Лукашенко в обстановке секретности и без предупреждения вступил в должность президента Белоруссии
Белорусские власти не стали официально объявлять дату инаугурации Александра Лукашенко и до последнего вводили в заблуждение журналистов и общественность по поводу церемонии. Госагентство БелТА сообщило о вступлении Лукашенко в должность президента Белоруссии постфактум, когда церемония во Дворце независимости в Минске уже шла. Читать далее...
Новая партия вакцины от гриппа поступит в Эстонию в начале следующей недели
В начале будущей недели 80 000 доз вакцины от гриппа поступит на крупнейшие оптовые склады Эстонии. В первую очередь необходимо вакцинировать тех, кто находится на передовой, а также пожилых людей и пациентов с хроническими заболеваниями. Читать далее...
Forum Cinemas и Lux Express сообщили о сокращении работников в Литве
Оператор кинотеатров Forum Cinemas и компания автобусных пассажирских перевозок Lux Express сокращают работников. Об этом компании сообщили Литовской службе занятости, которая через несколько месяцев возобновила публикации о групповых увольнениях. Читать далее...
Профсоюз моряков: государство должно прийти Tallink на помощь и предотвратить сокращения
Независимый профсоюз моряков Эстонии (EMSA) обратился к правительству с призывом прийти на помощь судовой компании Tallink и предотвратить массовое увольнение на предприятии. Читать далее...
СМИ: Путин в беседе с Макроном заявил, что Навальный мог сам принять "Новичок"
Французская газета Le Monde со ссылкой на собственный неуказанный источник приводит детали беседы президентов РФ и Франции о "деле Навального". В Кремле и Елисейском дворце публикацию пока не комментировали. Читать далее...