Картина дня: коронавирус не отступает, Facebook грозится уйти из Европы и жалобы людей на BLRT

"Мы люди советские, жаловаться не привыкли": живущие по соседству с BLRT годами не могут открыть окна

В квартире стало душно, и вы открываете окно. Такая, казалось бы, мелочь, увы, недоступна людям, проживающим в самой дальней части Пыхья-Таллинна на улицах Сюста и Калури, по соседству с судоремонтным предприятием BLRT. Читать далее...

Попов сравнил британскую и российскую вакцины. Какая лучше?

Сегодня возобновил работу кризисный штаб Департамента здоровья, созданный минувшей весной во время чрезвычайного положения. Означает ли это начало возврата к жестким ограничениям? На вопросы Rus.Postimees ответил в прямом эфире новый старый медицинский руководитель кризисного штаба, заведующий Центром скорой помощи Северо-Эстонской региональной больницы Аркадий Попов. Смотрите интервью в повторе!

Facebook может прекратить свою деятельность в Европейском союзе

За передачу данных пользователей социальной сети Facebook технологический гигант может быть наказан гигантским штрафом или прекратить работу на территории Европейского союза. Читать далее...

Трагическая авария на Лаагна-теэ: досудебное расследование дела почти завершено

Уголовное дело о трагической аварии на Лаагна-теэ в Таллинне уже в скором времени планируется отправить в суд, однако пока официальных обвинений никому из его участников не предъявлено. Читать далее...

Михаил Кылварт: маски должны стать нормальной реальностью

Сегодня прошла пресс-конференция на русском языке Таллиннской городской управы, в которой приняли участие мэр Таллинна Михаил Кылварт, заместитель директора Агентства окружающей среды Светлана Пудова и заведующая отделом эпидемиологической готовности Департамента здоровья Ирина Донченко. Читать далее...

В Эстонии коронавирусом заболели еще 57 человек

За последние сутки в Эстонии было проанализировано 2 374 теста на COVID-19, вызванного вирусом SARS-CoV-2, положительный результат дали 57 проб. Читать далее...

"Трупы" и студенческий «Оскар»: как к ним пришел таллиннский выпускник

Студенческий «Оскар» завоевал фильм, снятый в Эстонии. Короткометражка Германа Голуба «Мои дорогие трупы» получила премию в категории иностранных фильмов. Читать далее...

Громкое допинговое дело разоблачает деятельность Алавера во всех подробностях

«ERR был ошибкой!!!», «Завтра все будет красным», «Whatsapp! Деинсталлируй», «ВСЕ, КТО – под замок!!!», «ЧЕРЕЗ ЛАТВИЮ – БЕЖАТЬ!» - вот лишь некоторые отдельные кажущиеся истерическими примеры записей в дневнике Мати Алавера от 1 марта 2019 года. Читать далее...

Из больниц могут выгнать тех, кто не хочет надевать маску

Из-за второй волны коронавируса больницы вновь ввели общую обязанность носить маски. Прием тех пациентов, которые от ношения маски категорически отказываются, может быть перенесен или вообще отменен. Читать далее...

ФОТО И ВИДЕО 〉 В Минске для разгона протестующих применили водометы и слезоточивый газ

В среду, 23 сентября, на улицы Минска вышли тысячи белорусов, протестующих против тайной инаугурации нелегитимного президента Александра Лукашенко. Читать далее...

Фото 〉 Дорожный рабочий, устроивший стрельбу в Ласнамяэ, осужден на длительный срок