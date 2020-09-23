"Трупы" и студенческий «Оскар»: как к ним пришел таллиннский выпускник

Из 147 фильмов были выбраны три, признанные заслуживающими премии. Голуб, окончивший Балтийскую школу кино и медиа Таллиннского университета в 2020 году, снял фильм в качестве бакалаврской работы и до сих пор не очень осознает, что победил. Победа дает право выдвинуть его фильм на «Оскара» среди короткометражных фильмов. Postimees публикует интервью с режиссером.

- Поздравляю с таким значимым признанием! Как вы отреагировали, когда узнали?

- Поначалу со стоическим спокойствием, поскольку моей первой мыслью было «ничего не понимаю». До сих пор это доходит до меня очень медленно и вызывает противоречивые чувства. Я как-то еще не умею себя вести или даже поверить, что такое возможно. Из деревни Колкья до Америки - жуткий прыжок для этого фильма, мы ведь его снимали просто для того, чтобы снять кино – учиться, пробовать и рассказать историю, которая показалась честной.

- Что заставило вас вообще заняться фильмами? Был, например, какой-то конкретный фильм, просмотр которого вас когда-то вдохновил?

- Конкретный фильм я не смог бы назвать, поскольку я их смотрел слишком много. Скорее на меня повлияло то, где я их смотрел – в основном в пярнуском кинотеатре «Май», который сейчас уже закрыт, но память об этих влажных бетонных стенах и зеленых бархатных стульях не отпускает. Просмотр фильмов захватил меня и, естественно, в такой ситуации сам додумываешь дальше какие-то истории.

Я стал снимать первые короткометражки еще в начале гимназии, пробовал делать эффекты и снимать себя и других. Однажды я где-то увидел, что пара молодых людей сделала фильм почти на высоком уровне, и подумал, что, в конце концов, если они могут, почему я не смогу? Одно вело к другому, и желание попасть по другую сторону экрана превратилось в профессию режиссера, поскольку меня интересовало все, что касается процесса киносъемок.

- Вы говорили, что фильм «Мои дорогие трупы» отчасти автобиографичен. Расскажите об этом подробнее. Вы сами зарабатывали деньги, перевозя трупы…?

- Я некоторое время подрабатывал на перевозке трупов в то время, когда жил в Тарту и работал на полную ставку в одной охранной фирме. Однажды меня спросили, в порядке ли у меня нервы и не хотел ли бы я делать это, если им понадобится помощь. Я согласился, но делал эту работу совсем недолго, поскольку вскоре уехал учиться в Таллиннский политехникум и работать. В фильм вошел только тот факт, что такая работа есть, а почти все остальное – вымышленные события, которые основаны а вопросе «а что было бы, если…?»

- Вы росли в русскоязычной среде. Я слышал, что и эстонский язык вы выучили уже в армии. Вы ощущаете, что ваше происхождение как-то осложняет вашу кинокарьеру?