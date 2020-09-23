"Трупы" и студенческий «Оскар»: как к ним пришел таллиннский выпускник

Студенческий «Оскар» завоевал фильм, снятый в Эстонии. Короткометражка Германа Голуба «Мои дорогие трупы» получила премию в категории иностранных фильмов.
Из 147 фильмов были выбраны три, признанные заслуживающими премии. Голуб, окончивший Балтийскую школу кино и медиа Таллиннского университета в 2020 году, снял фильм в качестве бакалаврской работы и до сих пор не очень осознает, что победил. Победа дает право выдвинуть его фильм на «Оскара» среди короткометражных фильмов. Postimees публикует интервью с режиссером.
- Поздравляю с таким значимым признанием! Как вы отреагировали, когда узнали?
- Поначалу со стоическим спокойствием, поскольку моей первой мыслью было «ничего не понимаю». До сих пор это доходит до меня очень медленно и вызывает противоречивые чувства. Я как-то еще не умею себя вести или даже поверить, что такое возможно. Из деревни Колкья до Америки - жуткий прыжок для этого фильма, мы ведь его снимали просто для того, чтобы снять кино – учиться, пробовать и рассказать историю, которая показалась честной.
- Что заставило вас вообще заняться фильмами? Был, например, какой-то конкретный фильм, просмотр которого вас когда-то вдохновил?
- Конкретный фильм я не смог бы назвать, поскольку я их смотрел слишком много. Скорее на меня повлияло то, где я их смотрел – в основном в пярнуском кинотеатре «Май», который сейчас уже закрыт, но память об этих влажных бетонных стенах и зеленых бархатных стульях не отпускает. Просмотр фильмов захватил меня и, естественно, в такой ситуации сам додумываешь дальше какие-то истории.
Я стал снимать первые короткометражки еще в начале гимназии, пробовал делать эффекты и снимать себя и других. Однажды я где-то увидел, что пара молодых людей сделала фильм почти на высоком уровне, и подумал, что, в конце концов, если они могут, почему я не смогу? Одно вело к другому, и желание попасть по другую сторону экрана превратилось в профессию режиссера, поскольку меня интересовало все, что касается процесса киносъемок.
- Вы говорили, что фильм «Мои дорогие трупы» отчасти автобиографичен. Расскажите об этом подробнее. Вы сами зарабатывали деньги, перевозя трупы…?
- Я некоторое время подрабатывал на перевозке трупов в то время, когда жил в Тарту и работал на полную ставку в одной охранной фирме. Однажды меня спросили, в порядке ли у меня нервы и не хотел ли бы я делать это, если им понадобится помощь. Я согласился, но делал эту работу совсем недолго, поскольку вскоре уехал учиться в Таллиннский политехникум и работать. В фильм вошел только тот факт, что такая работа есть, а почти все остальное – вымышленные события, которые основаны а вопросе «а что было бы, если…?»
- Вы росли в русскоязычной среде. Я слышал, что и эстонский язык вы выучили уже в армии. Вы ощущаете, что ваше происхождение как-то осложняет вашу кинокарьеру?
- Будем надеяться, этот «Оскар» вдохновит и других интересующихся кино молодых людей из Эстонии, чьим родным языком является русский. Принадлежность к русскоязычной среде в Эстонии все же влияет очень сильно. Моим домашним языком является русский, все мои книги, телевидение и фильмы, когда я рос, были на русском языке. Дети и взрослые люди живут и общаются с теми, с кем они могут общаться, и местами из-за этого может возникнуть пузырь, где эстонские русские и эстонцы продолжают жить порознь, и никто из них не хочет принять другого, понять. Чтобы разрушить этот пузырь, надо просто говорить, и учеба в школе здесь не очень помогает, поскольку по крайней мере для меня существовавшая в то время школьная программа не сильно работала.
Именно мое плохое знание государственного языка, а не мое происхождение, осложнило мою карьеру кинорежиссера и вообще мою жизнь. Но следует признать и то, что разные трудности и минусы можно превратить и в очень большие плюсы - просто надо осознать, как их использовать, и верить, что все не так безнадежно и плохо, как кто-то может считать. Все возможно, если достаточно работать, даже если остальные и ты сам в это не верят.
- Сложнее снимать комедию или трагедию? И почему?
- В основе обоих классических жанров все-таки лежит сильная драма, но у каждой свой ключ и свой механизм действия.
В каждой комедии и трагедии должны быть высокие и низкие моменты, как и в жизни. Вопрос лишь в том, как все это заканчивается. На самом деле, я считаю, что все, что ты делаешь, трудно, если делаешь это по-настоящему и так серьезно, как это возможно – будь то комедия, трагедия, фантастика или какой-то другой жанр.
- Кто оказал на вас наибольшее влияние, кто ваши любимые режиссеры?
- Если говорить о тех людях, у которых я больше всего учился, то следует назвать Пеэтера Симма, Катарийну Унт, Майта Мяэкиви, Элен Лотман, Танеля Тоома, Яна Селлара… этот список можно было бы продолжать еще очень долго. У каждого человека, с которым пересекались мои пути и с которым я хоть сколько-то сотрудничаю, можно чему-то научиться, осознанно или нет. Просто все время надо следить, анализировать и тренироваться, чтобы быть в наилучшей форме и быть готовым действовать.
Тех режиссеров, которые оказали на меня влияние как на режиссера, очень много. Из некоторых я «вырос», других начинаю больше понимать. Из ныне живущих я бы упомянул Дени Вильнева, братьев Коэн, Мартина Скорсезе, Дэвида Финчера и Пола Томаса Андерсона. А из тех, кто уже ушел от нас, - Фрица Ланга, Андрея Тарковского, Чарли Чаплина, Стэнли Кубрика, Франсуа Трюффо, Леонида Гайдая, Кальо Кийска, Григория Кроманова и Серджо Леоне.
Все они очень разные и у них очень разные фильмы. Имея сегодня доступ ко всем их произведениям, можно понять кино с разных точек зрения и осознать, что кино можно снимать очень по-разному.
- Что дальше в планах?
- Дальше в плане учеба – в университете или где-то еще. Что бы я сейчас ни делал, я же все-таки учусь. Может быть, в этом и кроется это волшебство кино – ты видишь или читаешь то, что может быть очень специфичным, или оказываешься в таких местах, о которых некоторые люди даже не знают. Сейчас, например, я для одного фильма должен уяснить себе основы велосипедного спорта, а для другого должен был выяснить, как работает парашют. В планах – учеба и столько работы, сколько вообще возможно.
Герман Голуб (род. в 1993)
Окончил в 2012 году Пярнускую русскую гимназию
В 2014-2015 годах приобрел в Таллиннском политехникуме специальность телеоператора
Работает по договору на ERR в качестве осветителя и оператора
В 2020 году окончил Балтийскую школу кино и медиа по специальности «режиссер» (cum laude)
Со своей бакалаврской работой, короткометражным фильмом «Мои дорогие трупы» он выиграл студенческий «Оскар» в категории иностранных фильмов.
Член правления Эстонского союза кино
Элен Лотман, преподаватель кино в BFM
Стороннему наблюдателю может показаться, что присуждение студенческого «Оскара» - чистое везение, но за удачей Германа стоит большая работа. Как студент он всегда хватался за любую возможность, делал больше, чем просили, и требовал честной обратной связи там, где слабонервный спрятал бы голову в песок или обиделся. Он сосредоточен на цели, поскольку знает, что всегда можно сделать лучше, основательнее, самокритичнее. Герман не позволяет своему эгоизму возобладать над ним, и это редкая особенность.