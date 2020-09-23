Ср, 23.09.2020
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Михаил Кылварт

В Эстонии будут пересмотрены ограничения на авиаперелеты

Таллиннский аэропорт.

ФОТО: Tairo Lutter

Правительство Эстонии в ближайшее время обещает пересмотреть установленные ограничения на авиаперелеты, заявил в интервью радионовостям ERR премьер-министр Юри Ратас, передает rus.err.ee.

"Если взглянуть на аэропорты Хельсинки или Риги, то становится очевидным, что полеты осуществляются. Не только там, но и практически во всех странах. И мы обсудим связанные с авиасообщением вопросы при первой возможности", - сказал премьер.

По его словам, пока эта тема не обсуждалась из-за более важных вопросов.

Напомним, что согласно действующим сейчас правилам, установленным министром экономики и инфраструктуры Таави Аасом, из Эстонии запрещены прямые рейсы в страны, уровень заражения коронавирусом в которых превышает 25 случаев на 100 000 жителей за последние 14 дней.

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