Как определить, какое происшествие является страховым случаем, а когда ждать помощи от страховщиков не стоит

«Пострадавшая от урагана крыша, залитая водой гостиная, разрисованный вандалами фасад дома и сгоревшее жилье – все это страховые случаи, при наступлении которых собственнику жилья в рамках жилищного страхования гарантированы денежные средства на приведение здания или квартиры в первоначальный вид», — привела некоторые примеры наиболее распространенных страховых случаев менеджер по продукту страхования имущества Seesam Дагмар Гилден.

Однако, когда дело доходит до стихийных бедствий и начавшей разрушаться от времени домашней утвари, всё не так четко, и важными факторами становятся временные рамки и забота о своем имуществе.

Лучший способ защитить себя от неожиданностей – перед заключением договора выяснить, что застраховано, а что нет, при наступлении каких событий будет возмещен ущерб и каковы обязанности клиента, чтобы страховая защита действовала.

Расскажем о пяти ситуациях, на которые обязательно стоит обращать внимание при заключении договора страхования.

Достоверная информация о жилье

Информация о жилье, которое хочет застраховать его собственник, не должна значительно отличаться от указанной в договоре. Так бывает, например, когда фактическая площадь жилища превышает отмеченную в договоре или когда неправильно указана конструкция дома. Имеющиеся в полисе данные всегда следует тщательно перепроверять и при возникновении вопросов обращаться к представителю страховщика.

Жилье нуждается в постоянном уходе

Если приобретенные больше десяти лет назад стиральная машина, холодильник или телевизор перестают работать, причиной этого в основном является износ вещи, что не считается страховым случаем.

То же самое касается износа или гниения самого здания. Если пятидесятилетняя шиферная кровля крошится, срок эксплуатации карнизного свеса прошел, и он отваливается, а пол проседает, поскольку сгнили лаги, страховым случаем это не является. То же самое касается и прорыва проржавевшей за десятки лет водопроводной трубы.

Соблюдайте требования безопасности

Собственник имущества должен обращаться с ним бережно, стремиться исключить возникновение ущерба, а при возникновении ущерба стараться ограничить его размер. Так, необходимо проводить осмотр труб печей и каминов и поддерживать их в исправном состоянии, в хозяйстве должен быть датчик дыма, огонь следует разводить в предусмотренном месте, свечи можно зажигать на негорючей поверхности, вдали от занавесок и в присутствии людей.

Крупнейший пожар, зафиксированный Seesam за прошлый год, начался, по мнению Спасательного департамента, при использовании электрического радиатора из-за того, что было забито вентиляционное отверстие. В результате загорелись находившиеся вблизи радиатора одежда и постельное белье. Размер возмещения превысил четверть миллиона евро.

Также не стоит, уходя из дома, оставлять открытыми окна и двери, а при затоплении следует прежде всего перекрыть воду, чтобы ограничить масштаб ущерба. И если заметно, что край крыши немного отходит, стоит его все же починить, а не дожидаться опустошительных последствий осенних бурь.

Плесень требует быстрого реагирования

Жилищное страхование предназначено для возмещения непредвиденного ущерба. Возникающий постепенно ущерб, например плесень, возмещению не подлежит. В возникновении плесени зачастую повинны проникшая между конструкциями дома вода и избыточная влажность, возникающая от недостаточной вентиляции. Хотя плесень проще отмыть и скрыть под свежей краской, для предотвращения более крупного ущерба лучше все же выяснить и ликвидировать причину ее появления. Плесень не только делает жилье неприглядным, но и вызывает аллергии и заболевания дыхательных путей.

Движущийся грунт и качество постройки