Как определить, какое происшествие является страховым случаем, а когда ждать помощи от страховщиков не стоит

Страхование жилья является для многих настолько само собой разумеющимся, что приличное домохозяйство и представить невозможно без страховой защиты. Однако суть страхования понимают по-разному, и ожидания от возмещения ущерба также сильно разнятся.
«Пострадавшая от урагана крыша, залитая водой гостиная, разрисованный вандалами фасад дома и сгоревшее жилье – все это страховые случаи, при наступлении которых собственнику жилья в рамках жилищного страхования гарантированы денежные средства на приведение здания или квартиры в первоначальный вид», — привела некоторые примеры наиболее распространенных страховых случаев менеджер по продукту страхования имущества Seesam Дагмар Гилден.
Однако, когда дело доходит до стихийных бедствий и начавшей разрушаться от времени домашней утвари, всё не так четко, и важными факторами становятся временные рамки и забота о своем имуществе.
Лучший способ защитить себя от неожиданностей – перед заключением договора выяснить, что застраховано, а что нет, при наступлении каких событий будет возмещен ущерб и каковы обязанности клиента, чтобы страховая защита действовала.
Расскажем о пяти ситуациях, на которые обязательно стоит обращать внимание при заключении договора страхования.
Достоверная информация о жилье
Информация о жилье, которое хочет застраховать его собственник, не должна значительно отличаться от указанной в договоре. Так бывает, например, когда фактическая площадь жилища превышает отмеченную в договоре или когда неправильно указана конструкция дома. Имеющиеся в полисе данные всегда следует тщательно перепроверять и при возникновении вопросов обращаться к представителю страховщика.
Жилье нуждается в постоянном уходе
Если приобретенные больше десяти лет назад стиральная машина, холодильник или телевизор перестают работать, причиной этого в основном является износ вещи, что не считается страховым случаем.
То же самое касается износа или гниения самого здания. Если пятидесятилетняя шиферная кровля крошится, срок эксплуатации карнизного свеса прошел, и он отваливается, а пол проседает, поскольку сгнили лаги, страховым случаем это не является. То же самое касается и прорыва проржавевшей за десятки лет водопроводной трубы.
Соблюдайте требования безопасности
Собственник имущества должен обращаться с ним бережно, стремиться исключить возникновение ущерба, а при возникновении ущерба стараться ограничить его размер. Так, необходимо проводить осмотр труб печей и каминов и поддерживать их в исправном состоянии, в хозяйстве должен быть датчик дыма, огонь следует разводить в предусмотренном месте, свечи можно зажигать на негорючей поверхности, вдали от занавесок и в присутствии людей.
Крупнейший пожар, зафиксированный Seesam за прошлый год, начался, по мнению Спасательного департамента, при использовании электрического радиатора из-за того, что было забито вентиляционное отверстие. В результате загорелись находившиеся вблизи радиатора одежда и постельное белье. Размер возмещения превысил четверть миллиона евро.
Также не стоит, уходя из дома, оставлять открытыми окна и двери, а при затоплении следует прежде всего перекрыть воду, чтобы ограничить масштаб ущерба. И если заметно, что край крыши немного отходит, стоит его все же починить, а не дожидаться опустошительных последствий осенних бурь.
Плесень требует быстрого реагирования
Жилищное страхование предназначено для возмещения непредвиденного ущерба. Возникающий постепенно ущерб, например плесень, возмещению не подлежит. В возникновении плесени зачастую повинны проникшая между конструкциями дома вода и избыточная влажность, возникающая от недостаточной вентиляции. Хотя плесень проще отмыть и скрыть под свежей краской, для предотвращения более крупного ущерба лучше все же выяснить и ликвидировать причину ее появления. Плесень не только делает жилье неприглядным, но и вызывает аллергии и заболевания дыхательных путей.
Движущийся грунт и качество постройки
Жилищное страхование не возмещает ущерб от проседания или обрушения дома или его частей. Зачастую первопричиной такого ущерба является плохая планировка или некачественное строительство. Это означает, что не были учтены особенности почвы и грунт был плохо подготовлен, а дом возведен на слабом фундаменте. Во избежание такой ситуации стоит заказать все необходимые геологические исследования, а также убедиться в компетентности строителя.