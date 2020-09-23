Германия не признала Лукашенко легитимным президентом Беларуси

Уже тот факт, что церемония инаугурации Александра Лукашенко готовилась в обстановке секретности и прошла без участия общественности, официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт назвал "весьма показательным".

Отвечая в среду, 23 сентября, на вопрос DW, Зайберт напомнил, что уже сразу после президентских выборов в Беларуси 9 августа правительство Германии заявило, что, с его точки зрения, "они совершенно не отвечали даже минимальным требованиям, предъявляемым к демократическим выборам, они не были ни честными, ни свободными". Поэтому официальный Берлин не признал итоги этих выборов.

Требования Германии к режиму в Минске

Это значит, продолжил Штеффен Зайберт, что Александр Лукашенко "и после сегодняшней церемонии не может ссылаться на демократическую легитимацию, что было бы условием для признания его легитимным президентом Беларуси". Требования официального Берлина остаются прежними. Представитель правительства ФРГ перечислил их: Лукашенко и его режим должны прекратить жестокое насилие против мирных демонстрантов, недопустимо, чтобы участники протестов становились политическими заключенными, которых подвергают пыткам и издевательствам, все политзаключенные должны освобождены, а в стране следует начать общенациональный диалог.

Дипломатический жест МИД Германии

Отвечая на вопрос о санкциях ЕС против представителей минского режима, Штеффен Зайберт выразил сожаление правительства Германии по поводу того, что странам Евросоюза до сих пор не удалось их ввести. "Наша цель - как можно скорее принять штрафные меры, и для этого мы будем и дальше вести интенсивные консультации со всеми нашими европейскими партнерами", - заявил Зайберт.