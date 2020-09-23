Недра Эстонии скрывают большие запасы урана

«Возьмем, к примеру, одну горную породу, черный сланец, в Северной Эстонии он есть повсюду, а в Южной его нет. Если выкопать весь черный сланец и отделить уран, то получится 5,6 млн тонн», - сказал профессор ТТУ и приглашенный профессор Тартуского университета Альвар Соэсоо, добавив, что это теория, никто его выкапывать по стране, конечно, не будет.

Из имеющихся в недрах Эстонии горных пород больше всего урана содержится именно в черном сланце: в одной тонне известняка – до пяти граммов урана, в тонне черного сланца – 700-1000 грамм.