Недра Эстонии скрывают большие запасы урана

Исследование эстонских ученых показало, что в недрах Эстонии достаточно много урана, сообщает Rus.ERR.
«Возьмем, к примеру, одну горную породу, черный сланец, в Северной Эстонии он есть повсюду, а в Южной его нет. Если выкопать весь черный сланец и отделить уран, то получится 5,6 млн тонн», - сказал профессор ТТУ и приглашенный профессор Тартуского университета Альвар Соэсоо, добавив, что это теория, никто его выкапывать по стране, конечно, не будет.
Из имеющихся в недрах Эстонии горных пород больше всего урана содержится именно в черном сланце: в одной тонне известняка – до пяти граммов урана, в тонне черного сланца – 700-1000 грамм.
По словам руководителя отдела ресурсов недр Эстонской геологической службы Тийта Каасика, государство в ближайшее время не планирует что-либо делать с имеющимся в недрах ураном: «Исследования урана или тория пока не планируются, сейчас мы нацелены на добычу редкоземельных и используемых при производстве аккумуляторов металлов, они в данный момент представляют в мире наибольший интерес».