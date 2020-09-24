Отличная новость ⟩ Bocuse D'Or в Таллинне состоится! Участник эстонской команды Артур Казарицкий дал мастер-класс

Два раза в неделю команда Казарицкого, соблюдая точный хронометраж, готовит конкурсные блюда на точной копии кухни, которая будет установлена в Saku Suurhall. Но несмотря на плотный график тренировок, дегустаций и обсуждений Артур нашел время для встречи с поварами и другими интересующимися кулинарией таллиннцами: благодаря социальной сети Facebook мы узнали, что Артур Казарицкий проведет в представительстве Gemoss - фирмы-поставщика оборудования и товаров для ресторанов - мастер-класс, на котором познакомит с новыми приемами приготовления блюд.

Артур Казарицкий в представительстве Gemoss. ФОТО: Константин Седнев

Возвращение сифона

Новые технологии в кулинарии — это, в сущности, хорошо забытое старое. Старшее поколение помнит сифоны для газированной воды с газовыми баллончиками. С помощью современного сифона, например, фирмы iSi, можно не только делать газировку, но и превращать в воздушную пену кремы для десертов, доводить до умопомрачительно нежного состояния соусы и даже готовить разнообразные супы.

Сифон для газированной воды советских времен и современный сифон iSi. ФОТО: коллаж Веры Копти

Первыми использовать сифоны для приготовления различных блюд стали повара ресторанов молекулярной кухни. Особенно преуспел в этом мировая знаменитость — англичанин Хестон Блюменталь.

Три блюда для участников мастер-класса

Казарицкий готовил на презентации три блюда. В качестве закуски был предложен слегка подкопченный лосось с домашним майонезом. Казалось бы, ничего особенного - что мы, майонеза никогда дома не делали что ли? «Основа любого майонеза - яйца и яичные желтки, и чем больше, тем лучше, - говорит Артур. - Другие компоненты - это горчица, соль, белый винный уксус, растительное и карамелизированное сливочное масло».

В процессе приготовления обычно используется водяная баня. Артур взбивал майонез в термомиксе, а потом уже наполнял полученной смесью сифон. Майонез получился удивительно кремовый, с нежнейшим вкусом. Кстати, он остался теплым, и это придало вкусу еще большую домашность, если можно так выразиться. И еще один лайфхак от Артура. К рыбе под майонезом он добавил не листья петрушки, а мелко порезанные тонкие стебли.

«Стебли имеют более выраженные вкус, лучше выглядят, чем листья, и к тому же создают текстуру», - объяснил Казарицкий. В чем мы и убедились. 15

Вторым блюдом был легкий картофельный суп на молоке с луком-пореем. Готовить его начали уже при нас, так что свои дегустационные порции участники мастер-класса получили с пылу с жару.

И тоже все очень просто, если бы не использование сифона. «Подобные блюда я обычно готовлю на глаз, поэтому вот примерный рецепт: 700 миллилитров молока, 100 граммов картофеля, 20 граммов лука-порея, ½ зубчика чеснока, чуть-чуть соли. Варим до мягкости, - рассказывает Казарицкий. - Примерно такой суп, несмотря на его кажущуюся простоту, станет одним из компонентов конкурсного блюда на европейском отборочном туре Bocuse D'Or».