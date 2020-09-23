Угроза заражения: еще одна школа перешла на дистанционное обучение

Выруская горуправа сообщила, что поскольку у трех работников школы был близкий контакт с зараженным коронавирусом и у двух появились симптомы простудных заболеваний, школа в качестве меры предосторожности в среду, 23 сентября, была полностью переведена на э-обучение, пишет Lõuna-Eesti Postimees.

Сегодня днем было принято решение, что в четверг, 24 сентября, в школу пойдут ученики 1-4 классов, их учеба будет проходить в привычном формате. А ученики 5-9 классов и завтра будут на удаленном обучении.

В контактном обучении и учебных поездках будут участвовать те учителя, которые не контактировали с людьми, участвовавшими в собрании горуправы.

Два работника школы во вторник сдали тест на коронавирус, результаты будут известны сегодня вечером. Решение о дальнейшей организации учебного процесса будет принято школой совместно с городом и Департаментом здоровья после выяснения результатов тестов.