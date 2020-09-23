Проблемы нарвских дачников - слишком экзотические для парламентариев

18 сентября председатели нарвских садоводческих товариществ встретились с членами парламентской группы поддержки Ида-Вирумаа и попросили их помочь в решении проблем садоводов, которые годами не находят решения. Участник встречи Михаил Стальнухин отмечает, что такие большие скопления дач есть только вокруг Нарвы и в меньшей степени - вокруг Силламяэ и Кохтла-Ярве, поэтому большинство парламентариев просто не понимают проблем садоводов и пишут законы, которые ставят их в тупик.
Экскурсия по садоводствам
Как рассказала председатель Нарвского союза садоводческих товариществ Елена Вальме, сначала она устроила для депутатов экскурсию по нарвским дачным районам.
“Это целый город, и по территории застройки даже больше, чем Нарва. И это всё наша заслуга, наша застройка”, - сказала Елена Вальме председателям СТ, которые после поездки встретились с парламентариями за круглым столом в ДК “Ругодив”.
Познакомить членов Рийгикогу со спецификой нарвских дач, впрочем, встреча не особенно помогла - из 19 членов парламентской группы поддержки Ида-Вирумаа на нее приехали только три депутата, которые избирались в этом уезде и с проблемами садоводов, в целом, знакомы. Это Михаил Стальнухин и Дмитрий Дмитриев от Центристской партии и Рихо Брейвель от EKRE.
Депутаты Рийгикогу многие проблемы объяснили тем, что для дачников недостаточно делают местные самоуправления. Парламентарии воспользовались встречей, чтобы призвать участников голосовать на предстоящих муниципальных выборах за тех, кто больше заботится о садоводствах. Стальнухин также критиковал нынешние субсидии нарвских властей садоводствам:
“Это даже меньше, чем мы выделяли на садоводческие товарищества в нищие времена - в 2005-2006 годах”, - заявил он.
Государство само не косит и другим не дает
Тем не менее, СТ сталкиваются с проблемами, которые можно решить только на государственном уровне. По словам Елены Вальме, одна из таких проблем - государственные участки между частными домами в садоводствах. Только на административной территории Нарвы в СТ есть 229 участков, которые принадлежат государству и 42 участка нереформированной государственной земли. Также их много на территории Нарва-Йыэсуу и Силламяэ.
В то время, как нарвские правила благоустройства требуют, чтобы трава не вырастала выше 15 см, на государственных участках траву не косят годами, из-за чего они являются рассадником не только сорняков, но в некоторых местах и змей.
Михаил Стальнухин заявил, что назрела необходимость написать отдельный закон о садоводческих товариществах, который бы четко определил, за что отвечают городские власти, а за что - государство. А в качестве первой помощи Стальнухин пообещал перечислить в Союз садоводческих товариществ 20 тысяч евро, чтобы следующим летом можно было трижды скосить траву на запущенных государственных участках.
Государство также продает свои участки по очень сложным правилам. Председатели СТ рассказали, что к ним время от времени обращаются люди, желающие купить пустующий государственный участок. Но это почти невозможно: участки в садоводствах продаются только через электронные торги, причем выставляются на торги в определенной очереди. И человеку, который сегодня нашел для себя подходящий участок, никто не сообщит, когда именно этот участок будет продаваться.
К тому же, говорят председатели СТ, покупатели обычно не хотят разбираться в электронных аукционах, и государственные участки остаются в запустении.
Михаил Стальнухин сказал, что может лишь выяснить, почему сложилась такая система. Он предположил, что это делается, чтобы избежать любых обвинений в коррупции при продаже государственной земли.
Помощи в прокладке канализации не будет еще семь лет
Район Кудрукюла, состоящий из садоводческих товариществ - это фактически целый небольшой город, но без водопровода и канализации. Нет удобств и в большинстве других СТ. Чтобы не загрязнять грунтовые воды, правила требуют от садоводов устанавливать накопительные емкости для стоков, если у них в домике установлен унитаз.
Европейский Союз выделил Эстонии финансирование, чтобы прокладывать водопровод и канализацию в частной застройке, но парадоксальным образом нарвские дачные районы не подходят под правила получения финансирования.
Председатели СТ просили депутатов парламента изменить правила, но оказалось, что это невозможно. Как объяснил Михаил Стальнухин, правила выделения денег были установлены в ходе переговоров уже несколько лет назад и будут действовать до 2027 года.
Законы оказываются неприменимы на местности
Председатель СТ “Югла-2” и депутат Нарвского горсобрания Сергей Львов считает, что государство должно уменьшить госпошлину, которая по Строительному кодексу взимается, чтобы внести строение в Строительный регистр. Проблема касается, видимо, сотен дачных домиков, которые в разные годы были перестроены без изменения проекта. Чтобы узаконить эти перестройки, необходимо заказать дорогостоящий строительный аудит, а затем оплатить госпошлину.
“Она составляет 500 евро, это ни с какой точки зрения не является разумным, - считает Сергей Львов. - Вы знаете доходы наших пенсионеров, доходы в этом регионе”.
При этом, во многих случаях в тесных дачных районах оказывается невозможно легально принять в эксплуатацию дом, даже построенный по проекту.
“У меня новый двухэтажный дом, - рассказал председатель СТ “Октообер” Алексей Савчук. - Я не могу ввести его в эксплуатацию, потому что в 150 метрах от него нужен пожарный водоем. Но у меня улица длиной полтора километра, и на ней просто негде разместить водоем”.