Проблемы нарвских дачников - слишком экзотические для парламентариев

Экскурсия по садоводствам

Как рассказала председатель Нарвского союза садоводческих товариществ Елена Вальме, сначала она устроила для депутатов экскурсию по нарвским дачным районам.

“Это целый город, и по территории застройки даже больше, чем Нарва. И это всё наша заслуга, наша застройка”, - сказала Елена Вальме председателям СТ, которые после поездки встретились с парламентариями за круглым столом в ДК “Ругодив”.

Познакомить членов Рийгикогу со спецификой нарвских дач, впрочем, встреча не особенно помогла - из 19 членов парламентской группы поддержки Ида-Вирумаа на нее приехали только три депутата, которые избирались в этом уезде и с проблемами садоводов, в целом, знакомы. Это Михаил Стальнухин и Дмитрий Дмитриев от Центристской партии и Рихо Брейвель от EKRE.

Депутаты Рийгикогу многие проблемы объяснили тем, что для дачников недостаточно делают местные самоуправления. Парламентарии воспользовались встречей, чтобы призвать участников голосовать на предстоящих муниципальных выборах за тех, кто больше заботится о садоводствах. Стальнухин также критиковал нынешние субсидии нарвских властей садоводствам:

“Это даже меньше, чем мы выделяли на садоводческие товарищества в нищие времена - в 2005-2006 годах”, - заявил он.

Государство само не косит и другим не дает

Тем не менее, СТ сталкиваются с проблемами, которые можно решить только на государственном уровне. По словам Елены Вальме, одна из таких проблем - государственные участки между частными домами в садоводствах. Только на административной территории Нарвы в СТ есть 229 участков, которые принадлежат государству и 42 участка нереформированной государственной земли. Также их много на территории Нарва-Йыэсуу и Силламяэ.

Один из государственных участков в садовом товариществе "Ивушка" в Нарве. Здесь нужно уже не только косить, но и рубить. ФОТО: Елена Вальме

В то время, как нарвские правила благоустройства требуют, чтобы трава не вырастала выше 15 см, на государственных участках траву не косят годами, из-за чего они являются рассадником не только сорняков, но в некоторых местах и змей.

Михаил Стальнухин заявил, что назрела необходимость написать отдельный закон о садоводческих товариществах, который бы четко определил, за что отвечают городские власти, а за что - государство. А в качестве первой помощи Стальнухин пообещал перечислить в Союз садоводческих товариществ 20 тысяч евро, чтобы следующим летом можно было трижды скосить траву на запущенных государственных участках.

Государство также продает свои участки по очень сложным правилам. Председатели СТ рассказали, что к ним время от времени обращаются люди, желающие купить пустующий государственный участок. Но это почти невозможно: участки в садоводствах продаются только через электронные торги, причем выставляются на торги в определенной очереди. И человеку, который сегодня нашел для себя подходящий участок, никто не сообщит, когда именно этот участок будет продаваться.

К тому же, говорят председатели СТ, покупатели обычно не хотят разбираться в электронных аукционах, и государственные участки остаются в запустении.