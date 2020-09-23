Преступники из Эстонии придумали новую мошенническую схему: жертвами становятся строительные фирмы

Преступники обычно действуют по следующей схеме: они заключают с финской фирмой договор на аренду различного строительного инвентаря, например, экскаваторов или подъемников. Товар доставляется клиенту, обычно на крупную стройплощадку, и как только преступники завладевают им, товар либо быстро реализовывается в Финляндии, либо вывозится из страны.

По словам начальника следствия из полиции Хельсинки Ханну Кортелайнена, подобная деятельность продолжается на протяжении нескольких лет, а общий ущерб достигает нескольких миллионов евро.