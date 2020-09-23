Три сотрудника Ляэне-Таллиннской центральной больницы подхватили COVID-19

Работа центра лечения бесплодия Ляэне-Таллиннской центральной больницы реорганизована, так как три сотрудника заразились коронавирусом.
В связи с произошедшим прием новых пациентов в центре лечения бесплодия приостановлен. В настоящее время продолжается осуществление лечебных процедур, которые выполнены наполовину и нуждаются в завершении. Сотрудники центра проинформировали о текущей обстановке пациентов, у которых на ближайшие дни был назначен визит.
Для предотвращения дальнейшего распространения инфекции центр лечения бесплодия принял дополнительные меры инфекционного контроля. Заболевшие сотрудники направлены на домашнее лечение, все работники протестированы на COVID-19. Скоро их ждет повторное тестирование.
Пациентов, которые посещали центр лечения бесплодия с 14 до 22 сентября, просят в ближайшие 14 дней следить за своим здоровьем и при появлении любых симптомов заболевания связаться с семейным врачом.