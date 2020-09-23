Три сотрудника Ляэне-Таллиннской центральной больницы подхватили COVID-19

В связи с произошедшим прием новых пациентов в центре лечения бесплодия приостановлен. В настоящее время продолжается осуществление лечебных процедур, которые выполнены наполовину и нуждаются в завершении. Сотрудники центра проинформировали о текущей обстановке пациентов, у которых на ближайшие дни был назначен визит.