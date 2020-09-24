Эстонский жилой комплекс занял первое место в престижном Балтийском конкурсе недвижимости

Жилой комплекс Kiikri Residentsid находится в районе парка Кадриорг, состоит из трех жилых домов и был завершен летом 2019 года.

По словам Айна Кивисаара, руководителя девелоперской компании Metro Capital, получение этой награды является большой честью и особенно важно, так как победа в категории жилищного строительства впервые досталась Эстонии. «Это настоящий знак качества для всего нашего сектора недвижимости и, конечно же, большое признание нашей многолетней работы. Поскольку жилой комплекс Kiikri Residentsid проходил в финал конкурса в течение последних двух лет, полученная награда свидетельствует о том, что это хорошо продуманный и цельный проект».

Кивисаар добавил, что застройщики и архитекторы несут большую ответственность за формирование городского ландшафта. «Мы работаем, чтобы вокруг нас появлялось все больше и больше красивых и экологичных домов, как с точки зрения их внешнего вида, так и с точки зрения функциональности. Сегодня многие работают удаленно, и нам следует подумать, как более разумно организовать свой образ жизни. Любой новый проект должен быть направлен на предоставление жителям решений, которые сделают их повседневную жизнь более легкой и экологически чистой. Это лежит в основе наших разработок».

Один из домов жилого комплекса Kiikri Residentsid ФОТО: Metro Capital

Жюри оценивало проекты по нескольким критериям: инновативность и экологичность, качество строительства, пригодность здания для окружающей среды и сообщества.

Главный архитектор Kiikri Residentsid Иллимар Труверк, член Эстонского союза архитекторов и партнер бюро Arhitekt11, сказал ранее, что Kiikri Residentsid создан представителями школы вневременного и солидного дизайна. По его словам, целью проектировщиков было создание актуального и свежего решения не только для своего времени, но и на несколько десятилетий.

Генеральный подрядчик строительства - Kiikri Ehitus.

На сегодняшний день в жилом квартале Кийкри построено семь многоквартирных домов, восьмой строится. Строительство двух последних домов комплекса Metro Capital планирует начать осенью 2020 года.