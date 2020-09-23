Ср, 23.09.2020
Нынешняя ситуация – это нарушение прав человека. Яна Тоом
Яна Тоом

Проверка на стройке привела к высылке из страны иностранцев

Стройка. Иллюстративное фото.

ФОТО: Elmo Riig / Sakala

Полиция выслала из Эстонии двух граждан Молдавии, работа которых не была зарегистрирована, сообщает Департамент полиции и погранохраны.

22 сентября сотрудник пограничной и иммиграционной службы Пыхьяской префектуры начал производство в отношении граждан Молдавии 1985 и 1976 годов рождения. Иностранцы находились на строительном объекте в рабочей одежде, но не смогли объяснить, с какой целью они там были. Их краткосрочная работа не была зарегистрирована.

Им было выписано предписание покинуть Эстонии, а также назначен запрет на въезд в страну на один год.

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