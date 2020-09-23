Проверка на стройке привела к высылке из страны иностранцев

Полиция выслала из Эстонии двух граждан Молдавии, работа которых не была зарегистрирована, сообщает Департамент полиции и погранохраны.
22 сентября сотрудник пограничной и иммиграционной службы Пыхьяской префектуры начал производство в отношении граждан Молдавии 1985 и 1976 годов рождения. Иностранцы находились на строительном объекте в рабочей одежде, но не смогли объяснить, с какой целью они там были. Их краткосрочная работа не была зарегистрирована.
Им было выписано предписание покинуть Эстонии, а также назначен запрет на въезд в страну на один год.