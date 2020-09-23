Проверка на стройке привела к высылке из страны иностранцев

22 сентября сотрудник пограничной и иммиграционной службы Пыхьяской префектуры начал производство в отношении граждан Молдавии 1985 и 1976 годов рождения. Иностранцы находились на строительном объекте в рабочей одежде, но не смогли объяснить, с какой целью они там были. Их краткосрочная работа не была зарегистрирована.