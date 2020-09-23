Ср, 23.09.2020
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Яна Тоом

Хельме назвал вотум недоверия театром Кабуки

The actor in the role of Jesus Christ (C) performs at the final dress rehearsal of "Jesus Christ Superstar" in Tokyo in this picture taken February 14, 2009. A rickshaw, women in elaborate brocade kimonos, the echo of bamboo flutes. And Jesus of Nazareth, his face painted white with the flaring red lines typical of makeup in Japan's kabuki theatre. All share the stage at Gekidan Shiki, one of Japan's best-known theatre troupes, in its revival of the hit rock opera "Jesus Christ Superstar" -- with some very Japanese twists. Picture taken February 14, 2009. REUTERS/Kim Kyung-Hoon (JAPAN)

ФОТО: KIM KYUNG-HOON/REUTERS

Рийгикогу рассматривает вотум недоверия министру финансов Мартину Хельме. Сам политик назвал вотум недоверия театром Кабуки.

Хельме, выступая в Рийгикогу, назвал вотум недоверия попыткой отвлечь внимание от того обстоятельства, что в то время, когда в Эстонии происходило крупномасштабное отмывание денег, у власти были две нынешние оппозиционные партии.

«Сегодняшний вотум недоверия — это для оппозиции нынешнего созыва Рийгикогу новый рекорд по бессмысленности. Это само по себе достижение. Это также отчаянный вопль о жажде власти, чтобы продолжать замазывать, замазывать все, что они сделали и не сделали», - сказал Хельме и назвал вотум недоверия театром Кабуки.

Согласно заявлению о вотуме недоверия, которое подписали 45 оппозиционных депутатов, Мартин Хельме врал, замалчивал информацию, пренебрежительно относился к Рийгикогу, президенту и конституционным институтам, а также оскорблял различные социальные группы и тем самым умышленно и систематически нанес ущерб эстонскому государству и утратил доверие в качестве министра.

Заключение договора с Freeh, Sporkin & Sullivan LLP (FSS) является лишь одной из причин, почему Мартин Хельме не заслуживает поста министра, список его ошибок и нарушений намного длиннее, говорится в заявлении.

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