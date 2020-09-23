Хельме назвал вотум недоверия театром Кабуки

Хельме, выступая в Рийгикогу, назвал вотум недоверия попыткой отвлечь внимание от того обстоятельства, что в то время, когда в Эстонии происходило крупномасштабное отмывание денег, у власти были две нынешние оппозиционные партии.

«Сегодняшний вотум недоверия — это для оппозиции нынешнего созыва Рийгикогу новый рекорд по бессмысленности. Это само по себе достижение. Это также отчаянный вопль о жажде власти, чтобы продолжать замазывать, замазывать все, что они сделали и не сделали», - сказал Хельме и назвал вотум недоверия театром Кабуки.

Согласно заявлению о вотуме недоверия, которое подписали 45 оппозиционных депутатов, Мартин Хельме врал, замалчивал информацию, пренебрежительно относился к Рийгикогу, президенту и конституционным институтам, а также оскорблял различные социальные группы и тем самым умышленно и систематически нанес ущерб эстонскому государству и утратил доверие в качестве министра.