Юри Ратас: я не поддерживаю проведение противоречащего конституции референдума

Когда депутаты от оппозиции в среду на инфочасе Рийгикогу попросили премьер-министра Юри Ратаса прокомментировать план Консервативной народной партии (EKRE) провести референдум о браке, Ратас ответил, что не поддерживает проведение референдумов, противоречащих конституции.
«Я не поддерживаю проведение референдума, который противоречит конституции», - подчеркнул Ратас, но добавил, что сейчас ряд ведомств ведет серьезные дебаты на эту тему. Ратас отметил, что эту тему рассматривали в том числе канцлер юстиции и архиепископ.
По словам Ратаса, следует находить такие способы решения различных вопросов, которые подобали бы правовому государству и соответствовали бы конституции. «Я не буду обращаться к правительству или парламентской фракции за поддержкой для вопроса, противоречащего конституции», - сказал Ратас. Он добавил, что поддерживает содержащееся в Законе о семье определение брака как союза между мужчиной и женщиной.
Центристская партия, Isamaa и EKRE указали в коалиционном соглашении, что будет проведен референдум по предложенной поправке к конституции, определяющей брак как союз мужчины и женщины. Теперь EKRE выступила с соответствующим законопроектом.
«Для нас это крайне важный вопрос, а если наши партнеры будут медлить, это будет очевидно неразумно, поскольку подвергнет риску выполнение коалиционного соглашения и проведение референдума на хорошем уровне», - подчеркнул глава фракции EKRE Сийм Похлак.
В то же время, председатель Isamaa Хелир Валдор Сеэедер заявил, что никто ничего специально не затягивает. «Но мы не хотим и спешить сломя голову, пока все не будет ясно», - сказал Сеэдер газете Postimees и выразил надежду, что все прояснится в ближайшие недели.
По словам главы центристской фракции Керсти Сарапуу, Центристская партия сформирует позицию на следующей неделе.
По словам канцлера юстиции Юлле Мадизе, вопрос не может обсуждаться в подобной формулировке. Мадизе пояснила в интервью Vikerraadio, что если политики хотят изменить конституцию, следует подготовить проект поправки к конституции, но для этого потребуется 61 голос, которых у коалиции нет. По словам Мадизе, референдум не может обязать депутата Рийгикогу проголосовать определенным образом.