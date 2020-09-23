Юри Ратас: я не поддерживаю проведение противоречащего конституции референдума

«Я не поддерживаю проведение референдума, который противоречит конституции», - подчеркнул Ратас, но добавил, что сейчас ряд ведомств ведет серьезные дебаты на эту тему. Ратас отметил, что эту тему рассматривали в том числе канцлер юстиции и архиепископ.

По словам Ратаса, следует находить такие способы решения различных вопросов, которые подобали бы правовому государству и соответствовали бы конституции. «Я не буду обращаться к правительству или парламентской фракции за поддержкой для вопроса, противоречащего конституции», - сказал Ратас. Он добавил, что поддерживает содержащееся в Законе о семье определение брака как союза между мужчиной и женщиной.

Центристская партия, Isamaa и EKRE указали в коалиционном соглашении, что будет проведен референдум по предложенной поправке к конституции, определяющей брак как союз мужчины и женщины. Теперь EKRE выступила с соответствующим законопроектом.

«Для нас это крайне важный вопрос, а если наши партнеры будут медлить, это будет очевидно неразумно, поскольку подвергнет риску выполнение коалиционного соглашения и проведение референдума на хорошем уровне», - подчеркнул глава фракции EKRE Сийм Похлак.

В то же время, председатель Isamaa Хелир Валдор Сеэедер заявил, что никто ничего специально не затягивает. «Но мы не хотим и спешить сломя голову, пока все не будет ясно», - сказал Сеэдер газете Postimees и выразил надежду, что все прояснится в ближайшие недели.

По словам главы центристской фракции Керсти Сарапуу, Центристская партия сформирует позицию на следующей неделе.