О каком «создателе Новичка в Латвии» говорил Путин Макрону и при чем тут Эстония

В 1996 году Артур Таланов вновь попал в переплет - но уже не в России, и даже не в Латвии, а в Эстонии.

Во время бесед с сотрудниками ФСБ Леонид Ринк несколько раз менял свои показания. По одной версии, он продал Таланову две ампулы с ядом за 5000 долларов, а затем Таланов через своего знакомого Юрия Ермоленко перепродал их Хуцишвили - об этом же говорил и сам Таланов, выступавший на суде в роли свидетеля. По другой версии, Ермоленко был посредником при покупке одной ампулы яда у Ринка, но вместо того, чтобы передать ее Таланову, сам продал ее убийце Кивелиди. Все это происходило в 1994-1995 годах, а уже в 1996 году Артур Таланов вновь попал в переплет - но уже не в России, и даже не в Латвии, а в Эстонии.

Как писала впоследствии газета Postimees, в середине мая 1996 года четверо граждан Латвии отправились в соседнюю страну, чтобы положить на депозит в банке Hansapank крупную сумму денег. Они передвигались на двух автомобилях: впереди ехала Mazda с деньгами, которую сопровождала Subaru с охраной.

Через 15 километров после латвийско-эстонской границы машины попали в засаду: из припаркованной на обочине Lada выскочил человек в маске и открыл из огнестрельного оружия огонь по Mazda, еще из одной припаркованной машины начали стрелять по Subaru. Одному из охранников удалось разоружить первого нападавшего и ранить его, сообщники стрелка смогли скрыться. Раненым и задержанным оказался Артур Таланов. На суде, который состоялся в 1997 году в Пярну, он рассказал, что после ранения не мог дышать и сорвал с себя маску, когда понял, что для него все кончено. Суд проявил гуманизм и приговорил Таланова к 7 годам лишения свободы условно с испытательным сроком в три года.

Именно так называло Артура Таланова бурятское издание "Номер один" в 2014 году, когда имя и фамилия бывшего рижанина всплыли в СМИ снова, на этот раз уже в России. Таланов, как писали местные издания, еще за год до этого, в 2013-м, стал владельцем 51% акций ОАО "Городские маршруты", занимавшегося пассажирскими перевозками. Вокруг судьбы "Городских маршрутов" в Бурятии тогда развернулась полемика: сам Таланов говорил о планах модернизировать парк муниципального транспорта, а его недоброжелатели обвиняли варяга из Москвы в планах обанкротить компанию. Если верить данным базы юридических лиц "Контур.Фокус", Таланов перебрался в Россию из Латвии как минимум восемью годами раньше: с 2005 года на его имя было зарегистрировано более 10 юридических лиц, занимавшихся торговлей и предоставлением различных услуг, в основном - в подмосковном городе Одинцово. Проследить связь между рижским Артуром Талановым и человеком с таким же именем и фамилией, открывавшим фирмы в России, можно по его профилю в социальной сети "Мой мир" (ссылка, сохраненная копия): там у Таланова есть как фотографии из Улан-Удэ, а также из его путешествий по соседней Монголии, так и снимки детских и юношеских времен из Латвии, на одном из которых он запечатлен в фуражке Балтфлота, а на другом - в лодке в порту. В друзьях у Таланова - несколько его родственников, которые остались жить в Латвии.

Не добившись особых успехов в транспортном бизнесе в Бурятии, Артур Таланов решил идти в политику. Его имя вновь всплывает в 2016 году, когда Таланов победил на праймериз "Единой России" на должность главы городского поселения Родники Раменского района. Родники расположены на трассе, ведущей из Москвы в Раменское, недалеко от престижного дачного поселка Малаховка.