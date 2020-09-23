Болгария поймала дипломатов-шпионов из России

По данным прокуратуры, собранные доказательства подтверждают, что два российских гражданина, имеющие дипломатическую неприкосновенность, на протяжении последних четырех лет вели разведывательную деятельность на территории Болгарии, собирая секретную информацию о болгарской армии.

Как заявил Генпрокурор, получив информацию о шпионаже от Государственного агентства национальной безопасности Болгарии (SANS), прокуратура начала досудебное разбирательство по делу, связанному с государственной тайной и передаче секретных данных иностранному государству.

Как сообщает News.bg, в результате следствия было установлено, что с 2016 года два гражданина Российской Федерации вели разведывательную деятельность, собирая информацию о планах модернизации болгарской армии и состоянии военной техники. Их целью была передача собранной информации, являющейся государственной тайной, российской военной разведке.

В целях осуществления незаконной деятельности два гражданина России установили контакты с болгарскими гражданами, которые имели доступ к информации, касающейся военно-промышленного комплекса страны. По данным прокуратуры, в обмен на получение секретной информации этим людям были обещаны некие материальные блага.

Как отмечает прокуратура Болгарии, согласно Венской конвенции о дипломатических отношениях, несмотря на наличие оснований для привлечения подозреваемых к ответственности, уголовное дело в отношении двух российских граждан приостановлено по ст. 25 п. 1 п. 3 УПК Болгарии - "виновным является неприкосновенное лицо".

Генпрокуратура страны уже официально проинформировала министра иностранных дел Болгарии о результатах расследования.

В октябре 2019 года прокуратура Болгарии уже обвиняла российского дипломата в шпионаже. Но уголовное дело, возбужденное против первого секретаря посольства РФ, как и на этот раз, было приостановлено из-за наличия дипломатического иммунитета.

По данным прокуратуры, этот дипломат с сентября 2018 года собирал в Болгарии с целью передачи иностранному государству информацию, представляющую государственную тайну. Речь шла о сведениях, "касающихся интересов Болгарии, ЕС и НАТО". Дипломат регулярно проводил встречи с болгарскими гражданами, имеющими доступ к секретной информации. Болгария на встрече с российским послом официально попросила отозвать этого российского дипломата.