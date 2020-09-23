Департамент здоровья рекомендует носить маски в помещениях и общественном транспорте

«За сегодняшний день добавилось 57 новых случаев заболевания, из которых 37 – в Харьюмаа, а показатель заражения в Таллинне за последние две недели существенно выше, чем по Эстонии, - сказала заведующая отделом эпидемиологической готовности Департамента здоровья Ирина Донченко. – Учитывая нынешнюю эпидемическую ситуацию нужно найти грамотный баланс между введением мер безопасности и продолжением нормальной жизни, Таллинн принял весьма своевременные решения и город сможет и в дальнейшем применять меры, соответствующие эпидемической ситуации. Должны признать, что с началом осени к нам придут и всевозможные вирусные респираторные заболевания и мы должны быть к этому готовы».

Представитель Департамента здоровья отметила, что в Харьюмаа течение последующих двух недель все мероприятия, проводимые в помещениях, следовало бы отменить. Учитывая высокий показатель числа зараженных в Таллинне весьма вероятны близкие контакты с инфицированным человеком. Также высок риск заразиться в местах с большим скоплением людей. Поэтому Ирина Донченко призвала население использовать в общественном транспорте маски и делать это правильно. Также она еще раз предупредила, что больным ни в коем случае нельзя выходить из дома.

Уже три недели назад Таллинн начал применять превентивные меры в городской системе, в том числе принцип рассредоточения учеников в учебных заведениях и использование эффективных средств индивидуальной защиты. Также работники столичного бюро обслуживания используют средства индивидуальной защиты в случае, если нет стационарного защитного стекла.

Превентивные меры приняты также и для защиты водителей общественного транспорта – пассажиры теперь не могут войти в салон автобуса или троллейбуса через переднюю дверь, а водителя отгораживает от пассажиров санитарная зона вплоть до первого ряда сидений.

Также горуправа постановила отменить до конца этого года командировки, а собрания будут проводиться либо по интернету, либо, если речь идет о внутренних помещениях, с применением принципа рассредоточения. В случае организованных городом мероприятий, проводимых во внутренних помещениях, необходимо соблюдать дистанцию, численные ограничения, а также использовать средства личной защиты.

Мэр Таллинна Михаил Кылварт подтвердил, что, к сожалению, тема коронавируса стала повседневной, но нужно признать, что ситуация становится все серьезнее.

«Сигналы о приближении второй волны были уже в августе, и мы постарались подготовить к этому городскую систему, - сказал мэр. – Для того, чтобы избежать режима чрезвычайной ситуации необходимо использовать превентивные меры, потому что сделать это задним числом уже невозможно. В соответствии с ситуацией, у нас должен быть четкий план действий, поскольку мы не можем себе позволить запоздалой реакции. При этом если три недели назад Таллинн критиковали за введенные превентивные меры, то сейчас ясно видно, что профилактика была лучшим методом сдерживания распространения вируса».

Михаил Кылварт подчеркнул, что особенностью Таллинна является численность и плотность населения, также транзит, из-за чего деятельность города оказывает влияние на эпидемическую обстановку по всей стране.