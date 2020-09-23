Ср, 23.09.2020
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Герман Голуб

Вотум недоверия Мартину Хельме провалился

Рийгикогу сегодня, 23 сентября, рассматривал вотум недоверия министру финансов Мартину Хельме. В результате голосования вотум провалился.

За вынесение Мартину Хельме вотума недоверия проголосовали 44, против - 53 депутата Рийгикогу. 

Партия реформ инициировала вотум недоверия министру финансов Мартину Хельме сегодня, 23 сентября. 

Парламентская фракция Социал-демократической партии поддержала заявление о выражении недоверия министру финансов Мартину Хельме.

Согласно заявлению о вотуме недоверия, которое подписали 45 оппозиционных депутатов, Мартин Хельме врал, замалчивал информацию, пренебрежительно относился к Рийгикогу, президенту и конституционным институтам, а также оскорблял различные социальные группы и тем самым умышленно и систематически нанес ущерб эстонскому государству и утратил доверие в качестве министра.

Заключение договора с Freeh, Sporkin & Sullivan LLP (FSS) является лишь одной из причин, почему Мартин Хельме не заслуживает поста министра, список его ошибок и нарушений намного длиннее, говорится в заявлении.

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