Вотум недоверия Мартину Хельме провалился

Рийгикогу сегодня, 23 сентября, рассматривал вотум недоверия министру финансов Мартину Хельме. В результате голосования вотум провалился.
За вынесение Мартину Хельме вотума недоверия проголосовали 44, против - 53 депутата Рийгикогу.
Партия реформ инициировала вотум недоверия министру финансов Мартину Хельме сегодня, 23 сентября.
Парламентская фракция Социал-демократической партии поддержала заявление о выражении недоверия министру финансов Мартину Хельме.
Согласно заявлению о вотуме недоверия, которое подписали 45 оппозиционных депутатов, Мартин Хельме врал, замалчивал информацию, пренебрежительно относился к Рийгикогу, президенту и конституционным институтам, а также оскорблял различные социальные группы и тем самым умышленно и систематически нанес ущерб эстонскому государству и утратил доверие в качестве министра.
Заключение договора с Freeh, Sporkin & Sullivan LLP (FSS) является лишь одной из причин, почему Мартин Хельме не заслуживает поста министра, список его ошибок и нарушений намного длиннее, говорится в заявлении.