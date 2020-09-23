Вотум недоверия Мартину Хельме провалился

Согласно заявлению о вотуме недоверия, которое подписали 45 оппозиционных депутатов, Мартин Хельме врал, замалчивал информацию, пренебрежительно относился к Рийгикогу, президенту и конституционным институтам, а также оскорблял различные социальные группы и тем самым умышленно и систематически нанес ущерб эстонскому государству и утратил доверие в качестве министра.