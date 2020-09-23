Россия расширила санкционный список для Евросоюза

Москва расширяет список представителей стран-участниц Европейского Союза и институтов ЕС, которым запрещен въезд на территорию РФ. Такое решение принято "в ответ на действия" ЕС, сообщает пресс-служба российского МИДа в среду, 23 сентября. "Число фигурантов российского списка доведено до паритетного с имеющимся списком Евросоюза", - поясняется в заявлении.

"В последнее время Европейский Cоюз отметился рядом недружественных шагов в отношении нашей страны и российских граждан", - отмечает МИД. По его утверждению, Брюссель "продолжает расширять свой санкционный инструментарий", хотя в Кремле "неоднократно предупреждали Евросоюз о пагубности такого подхода".

Согласно дипломатической практике, МИД РФ направил представительству ЕС в России ноту, информирующую о расширении санкционного списка. "В случае продолжения Евросоюзом конфронтационной линии оставляем за собой право на применение соответствующих мер", - предупреждает МИД.

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