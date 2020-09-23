Россия расширила санкционный список для Евросоюза

МИД России направил представительству Евросоюза в Москве ноту о расширении списка представителей стран-участниц ЕС и его институтов, которым запрещен въезд в РФ, передает DW.
Москва расширяет список представителей стран-участниц Европейского Союза и институтов ЕС, которым запрещен въезд на территорию РФ. Такое решение принято "в ответ на действия" ЕС, сообщает пресс-служба российского МИДа в среду, 23 сентября. "Число фигурантов российского списка доведено до паритетного с имеющимся списком Евросоюза", - поясняется в заявлении.
"В последнее время Европейский Cоюз отметился рядом недружественных шагов в отношении нашей страны и российских граждан", - отмечает МИД. По его утверждению, Брюссель "продолжает расширять свой санкционный инструментарий", хотя в Кремле "неоднократно предупреждали Евросоюз о пагубности такого подхода".
Согласно дипломатической практике, МИД РФ направил представительству ЕС в России ноту, информирующую о расширении санкционного списка. "В случае продолжения Евросоюзом конфронтационной линии оставляем за собой право на применение соответствующих мер", - предупреждает МИД.
Возможные санкции ЕС из-за отравления Навального
Дискуссии о новых санкция против Москвы начались в ЕС после того, как немецкие медики установили, что российский оппозиционер Алексей Навальный был отравлен в РФ усовершенствованным веществом группы "Новичок". В частности, обсуждаются штрафные меры, затрагивающие строящийся газопровод "Северный поток - 2".