Начались переговоры о повышении заработной платы медработникам

Работников представляют Эстонский союз врачей, Эстонский профсоюз работников здравоохранения и Эстонский профсоюз клинических психологов, а работодателей — Эстонский союз больниц и Эстонский союз скорой помощи.

«Мы сделаем все возможное, чтобы заключить коллективный договор, который вновь будет распространяться на всех работников, оказывающих медицинскую помощь общего профиля, специализированную медицинскую помощь и скорую помощь. Мы уже много лет успешно сотрудничаем с союзом врачей, а в этом году к нам присоединились и клинические психологи», - сказала президент профсоюза работников здравоохранения Ийви Луйк.

«Для нас очень важно при поддержке работодателя повысить доступность психологической помощи и обеспечить работникам здравоохранения психологические консультации для предупреждения выгорания. Участие в коллективном договор даст психологам чувство уверенности для работы в сфере здравоохранения», - отметила глава профсоюза клинических психологов Трийну Тянавсуу.

«В здравоохранении важен каждый работник. Мы можем купить новые аппараты искусственного дыхания, но если не будет работающих с ними людей, пациенты останутся без помощи. Новый коллективный договор, обеспечивающий лучшие условия, мотивирует врачей и медсестер остаться в Эстонии и после отмены ограничений передвижения», - сказал президент союза врачей Яан Сютт.