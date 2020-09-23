На столбах вдоль крупных эстонских дорог появились зеркала. И вот для чего

Такие же напоминающие зеркала коробочки во вторник установили также на шоссе Таллинн-Тарту-Выру-Лухамаа в районе Камбья и Лаэва. Всего их теперь в Тартумаа 110. Это рефлекторы, которые в темное время суток отражают свет от фар, чтобы помешать диким животным выбегать на дорогу.

Идея принадлежит члену союза охотников Эстонии, инициатору проекта «Ulukid teel» («Дичь на дороге») Урмасу Сальму. Он с 2010 года собирает статистику по гибнущим на дорогах Эстонии диким животным. «Если серьезно задуматься над этими сухими цифрами, статистика становится довольно кровавой и неприятной», - сказал Сальму.

Сальму, опирающийся на результаты проведенных в Германии исследований, уверен, что рефлекторы на дорогах столь же эффективны, как и экодуки и ограды, но намного дешевле. Один рефлектор стоит девять евро, а для его установки достаточно дрели и двух винтов. Подобные рефлекторы уже испытывались в Германии в земле Шлезвиг-Гольштейн, но их пока не проверяли в похожих на эстонские условиях.

Рефлекторы должны прежде всего отпугивать от проезжей части крупных животных вроде лосей, косуль и диких кабанов. Лисы и енотовидные собаки обычно выбегают на дорогу принюхиваясь к земле и могут не заметить отраженный рефлектором свет.