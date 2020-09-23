Ср, 23.09.2020
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Яна Тоом
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В Турции появился особо опасный вид комаров, переносящих вирусы Зика и желтой лихорадки

Фото иллюстративное.

ФОТО: James Gathany/AP

В Турции зафиксировано быстрое распространение азиатского тигрового комара, который может переносить такие заболевания, как желтая лихорадка и вирус Зика, пишет Newsru.

Большие скопления опасных насекомых были обнаружены в крупных районах Стамбула, хотя ранее они не появлялись на территории страны. Исследователи полагают, что этот вид способен легко адаптироваться.

"Этот вид атакует в течение всего дня, особенно когда человек находится на открытом воздухе. Он намного агрессивнее, чем другие комары, и может переносить такие заболевания, как желтая лихорадка и вирус Зика", - говорит доцент Стамбульского университета Керем Этера.

Как сообщает HabberTurk, помимо повышенного риска заразиться подобными заболеваниями, укус азиатского тигрового комара опасен тем, что вызывает повышенную аллергическую реакцию, провоцируя длительный зуд и покраснение.

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