Михаил Корб: референдум о браке обострит тему неравенства

Поддержит ли фракция Центристской партии проведение референдума по поправке к Конституции, определяющей брак как союз мужчины и женщины?
На вопросы Rus.Postimees ответил в прямом эфире депутат Рийгикогу, представитель фракции центристов Михаил Корб.
Смотрите интервью в повторе!
- Если референдум не состоится, какая судьба ждет коалицию и Закон о сожительстве?
- Обяжут ли итоги голосования изменить Конституцию?
- В чем законопроект EKRE о проведении референдума противоречит Основному закону?
- Поддерживают ли центристы идею совместить референдум с местными выборами?