Чт, 24.09.2020
Хорошая версия. Считаю, что заслуживает самого пристального изучения. Сварил на кухне "Новичок". Тихо отхлебнул из фляжки в самолете. Впал в кому. Алексей Навальный
Алексей Навальный
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  • Михаил Корб: референдум о браке обострит тему неравенства
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Михаил Корб: референдум о браке обострит тему неравенства

Поддержит ли фракция Центристской партии проведение референдума по поправке к Конституции, определяющей брак как союз мужчины и женщины?

На вопросы Rus.Postimees ответил в прямом эфире депутат Рийгикогу, представитель фракции центристов Михаил Корб.

Смотрите интервью в повторе!

Студия Postimees: нужен ли Эстонии референдум о браке?

ФОТО: Tairo Lutter/Postimees Grupp/scanpix Baltics

  • Если референдум не состоится, какая судьба ждет коалицию и Закон о сожительстве?
  • Обяжут ли итоги голосования изменить Конституцию?
  • В чем законопроект EKRE о проведении референдума противоречит Основному закону?
  • Поддерживают ли центристы идею совместить референдум с местными выборами?

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