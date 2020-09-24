Чт, 24.09.2020
Маска должна стать нормальной реальностью. Все это важно особенно в школах. Михаил Кылварт
Михаил Кылварт
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Студия Postimees: нужен ли Эстонии референдум о браке?
12:00

Поддержит ли фракция Центристской партии проведение референдума по поправке к Конституции, определяющей брак как союз мужчины и женщины?

На вопросы Rus.Postimees ответит в прямом эфире депутат Рийгикогу, представитель фракции центристов Михаил Корб. Смотрите интервью в 12:00!

  • Если референдум не состоится, какая судьба ждет коалицию и Закон о сожительстве?
  • Обяжут ли итоги голосования изменить Конституцию?
  • В чем законопроект EKRE о проведении референдума противоречит Основному закону?
  • Поддерживают ли центристы идею совместить референдум с местными выборами?

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