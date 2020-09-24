Более десяти стран отказались считать Лукашенко законным президентом Белоруссии

Сразу после этого на улицы городов Белоруссии вышли тысячи граждан, не согласных с неприкрытым обманом со стороны властей. Начались массовые задержания и разгон демонстрантов с применением водометов, слезоточивого газа и дубинок.

На фоне массовых протестов в Белоруссии и тайно проведенной инаугурации лидеры многих стран мира заявили сегодня о непризнании легитимной власти Александра Лукашенко.

США отказались считать его законным президентом Белоруссии. "Выборы 9 августа не были ни свободными, ни справедливыми. Объявленные результаты были сфальсифицированы и нелегитимны", - говорится в заявлении Госдепартамента США. "Соединенные Штаты не могут считать Александра Лукашенко законно избранным лидером Белоруссии", - отмечается в заявлении.

Отказались признавать легитимность Лукашенко также Германия, Великобритания, Польша, Латвия, Литва, Эстония, Словакия, Украина, Чехия, и другие страны.

Словакия первой из стран ЕС заявила, что не признает легитимность "победившего" на выборах президента Белоруссии. "Александр Лукашенко, инаугурация которого (в качестве президента Белоруссии) состоялась сегодня, не имеет никакой легитимности, чтобы руководить своей страной. Он несет ответственность за президентские выборы в Беларуси, которые не были ни свободными, ни справедливыми. Словакия поддерживает граждан Беларуси", - написал в Twitter глава МИД Словакии Иван Корчок.

Официальный представитель кабмина Германии Штеффен Зайберт заявил, что Лукашенко не стоит рассчитывать на поздравления со вступлением в должность от канцлера Ангелы Меркель после инаугурации. "Эта церемония была подготовлена секретно и проведена без участия публики, это уже показательно", - заявил Зайберт. Представитель кабмина добавил, что "демократической легитимности для такой церемонии нет".

Министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб написал в Twitter, что "тайная инаугурация Лукашенко, состоявшаяся сегодня в Минске, еще больше подрывает его репутацию. Его сфальсифицированные выборы были обманом белорусского народа".

Министр иностранных дел Чехии Томаш Петршичек в Twitterобъявил, что выборы в Белоруссии не были свободными и честными, "поэтому их результаты нелегитимны, поэтому нелегитимна и сегодняшняя инаугурация Александра Лукашенко". "Чехия полностью поддерживает белорусское гражданское общество. Белорусы заслуживают свободу", - написал он.

МИД Польши не считает, что Александр Лукашенко законно исполняет обязанности президента Белоруссии, говорится в Twitter польского внешнеполитического ведомства. "Президент, избранный на недемократических выборах, не может считаться законно исполняющим обязанности независимо от того, является ли присяга тайной или официальной", - говорится в сообщении.

Президент Литвы Гитанас Науседа заявила, что "президентские выборы в Беларуси не были ни свободными, ни честными. Результат выборов незаконен. Никакая церемония - помпезная или тайная - не изменит этого неоспоримого факта и не создаст иллюзии легитимности. Я призываю организовать новые выборы на основе диалога с гражданским обществом и с наблюдателями ОБСЕ". Глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич в свою очередь отметил, что конец политическому кризису в Белоруссии может положить "только подлинный политический процесс".