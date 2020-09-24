За спасение находившихся на борту парома Amorella автомобилей требуют десятки тысяч евро

Буксировка Amorella до порта Лонгес заняла около четырех часов. Обычно паром проходит подобное расстояние за 15 минут.

Теперь судоходная компания Viking Line хочет как можно скорее доставить пострадавший паром в судоремонтные доки в Наантали, поэтому предприятие хочет как можно скорее разгрузить оставшиеся на борту автомобили. Ключи от машин находятся у представителей компании. В ближайшее время все транспортные средства окажутся на берегу и будут размещены на парковке.

Собственники не смогут получить свои автомобили до тех пор, пока не оплатят расходы за спасательную операцию предприятию Alfons Håkans. В зависимости от типа транспортного средства и груза плата может достигать десятков тысяч евро.

Viking Line требует плату за спасение автомобиля. ФОТО: Erakogu

В распоряжении Postimees оказалась копия требования, где от собственника грузового автомобиля требуют плату за спасение в размере 9000 евро, а за груз — еще 45 000 евро, которые транспортное предприятие должно заплатить до возврата фуры. В зависимости от того, какая на машину оформлена страховка, компания может впоследствии потребовать частичную или полную компенсацию расходов от страховой компании.