Бизнесмен: перенос матча с Россией в Латвию оставил пустыми 180 номеров в отелях Таллинна

"В Юрмале состоялся футбольный матч, который должен был проходить у нас. В Латвии организаторам удалось получить специальное разрешение. Российские спортсменки прибыли на чартерном самолете и забронировали места в отеле на 48 часов. Все были на одном этаже, отыграли матч и и также вместе вернулись обратно. В итоге почти 180 номеров, которые потенциально могли бы распределить между собой столичные гостиницы, оказались заполнены в отелях Латвии", - посетовал Кяпп.