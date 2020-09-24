Новый глава Департамента здоровья будет зарабатывать 5200 евро в месяц

Юллар Ланно, с 2006 года возглавляющий Институт судебной медицины, стал победителем открытого конкурса, который был объявлен летом после ухода с должности предыдущего руководителя Департамента здоровья Мерике Юрило.

Предыдущий гендиректор Департамента здоровья Мерике Юрило покинула пост 1 июля, подав в отставку по собственному желанию.

По данным на 1 апреля, Юрило зарабатывала на посту гендиректора Департамента здоровья 4400 евро в месяц.