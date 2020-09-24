Чт, 24.09.2020
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Герман Голуб
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  • Новый глава Департамента здоровья будет зарабатывать 5200 евро в месяц

Новый глава Департамента здоровья будет зарабатывать 5200 евро в месяц

Юллар Ланно.

ФОТО: Erik Prozes

Как сообщили в Министерстве социальных дел, утвержденный накануне в должности генерального директора Департамента здоровья Юллар Ланно будет зарабатывать 5200 евро в месяц, пишет Rus.ERR.

Юллар Ланно, с 2006 года возглавляющий Институт судебной медицины, стал победителем открытого конкурса, который был объявлен летом после ухода с должности предыдущего руководителя Департамента здоровья Мерике Юрило.

Предыдущий гендиректор Департамента здоровья Мерике Юрило покинула пост 1 июля, подав в отставку по собственному желанию. 

По данным на 1 апреля, Юрило зарабатывала на посту гендиректора Департамента здоровья 4400 евро в месяц.

Ставшая после ухода Юрило исполняющей обязанности гендиректора Департамента здоровья Мари-Анне Хярма в этой должности зарабатывала 4500 евро в месяц.

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