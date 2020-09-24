Аркадий Попов: защитные маски без сомнения спасают жизни

Защитные маски спасают жизни людей, снижая как вероятность заражения, так и тяжесть последующих симптомов, если заражение все же произойдет, подтвердил вернувшийся на пост главы кризисного штаба Департамента здоровья Аркадий Попов, по оценке которого маски необходимо носить, пишет Rus.ERR.
По словам Попова, любой медик сегодня скажет, что от масок есть польза, а аткже на эту тему вышло несколько научных статей, которые показывают, что фактические доказательства этому есть. "У нас нет никаких споров по поводу того, что ношение масок не только в принципе снижает риск заражения, но и облегчает симптомы. Если заражение произойдет, то количество вируса, которое получит человек, будет меньше по сравнению с заражением без маски. Тогда возникают более серьезные симптомы", - сказал Попов в среду в передаче "Esimene Stuudio" на телеканале ETV, а также добавил, что чем больше людей носит маски, тем больше становится число людей, которые переносят заражение коронавирусом без симптомов.
Специалист отметил, что утверждения о том, что коронавирус теперь стал менее опасным по сравнению с весенним периодом, не соответствуют действительности.