Аркадий Попов: защитные маски без сомнения спасают жизни

По словам Попова, любой медик сегодня скажет, что от масок есть польза, а аткже на эту тему вышло несколько научных статей, которые показывают, что фактические доказательства этому есть. "У нас нет никаких споров по поводу того, что ношение масок не только в принципе снижает риск заражения, но и облегчает симптомы. Если заражение произойдет, то количество вируса, которое получит человек, будет меньше по сравнению с заражением без маски. Тогда возникают более серьезные симптомы", - сказал Попов в среду в передаче "Esimene Stuudio" на телеканале ETV, а также добавил, что чем больше людей носит маски, тем больше становится число людей, которые переносят заражение коронавирусом без симптомов.