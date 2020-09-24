Эстонские дороги стонут без денег

- Составленный по заказу Департамента шоссейных дорог Дорожным техноцентром анализ показывает, что объем недофинансирования ухода за дорогами составляет 700 миллионов евро. Что это значит для дорог?

- В плане поддержания порядка и состояния дорог мы достигли критической отметки. Чтобы выполнить план ухода за дорогами в период 2020-2023 годов нужно каждый год добавлять в дорожный бюджет пару сотен миллионов. Если сохранится нынешняя ситуация, увеличится инвестиционный долг, то есть для строительства новых дорог на три года необходимо и нет около 2,2 миллиарда евро.

- Долг возник после того, как акциз на топливо и дороги разделили? В 2015 году изменили закон, чтобы создать так называемые свободные деньги в бюджете.

- Да, тут, безусловно, есть связь с отделением акциза на топливо от дорог. Эстония, к сожалению, повела себя бездумно и трактовала уход за дорогами таким образом, чтобы не самой платить 75 процентов от акциза, а рассчитывать на европейские деньги. Закон о дорогах утратил силу в 2015 году, с того времени сократилось и государственное финансирование. Инвестиционный долг растет на 100-150 миллионов евро в год.

- По анализу Департамент шоссейных дорог видно, что государственное финансирование строительства новых дорог в ближайшее время сократится в несколько раз – с 70 миллионов до 10. Это означает, что новые дороги просто так строиться уже не будут?

- Это вопрос многих дорожных строителей. Мы говорили с Департаментом шоссейных дорог, Министерством экономики и коммуникаций, а также с политическими партиями. Сейчас еще неизвестны объем европейского финансирования и конкретные источники. Но известно, что денег Евросоюза на дорожное строительство будет меньше, чем раньше. Наш рабочий процесс долгосрочен, нужно заниматься вопросами землеустройства, техническими проектами, геологическими исследованиями и прочим. Нам нужна уверенность, чтобы лучше спланировать строительные работы. Глядя на нынешние темпы, я уверен, что к 2030 году наши основные шоссе четырехполосными еще не станут.

- Государственный бюджет на следующей неделе будет представлен Ригийкогу, для кредитов нужно место, куда инвестировать.

- Да, безусловно, с точки зрения государства, дороги – это разумная инвестиция. Нормальная инфраструктура создает ценность. Кроме того, это дает работу тысячам людей и помогает уменьшить удар по строительному сектору. У строительства и ухода за дорогами есть и социальное и регионально-экономическое измерение. В любом случае эта инвестиция достаточно быстро окупится для государства в качестве оживления экономики и налоговых поступлений.

На нашем предприятии работают четыреста человек, которых бы бережем и дополнительно обучаем. Сейчас многие из них ждут работу и пытаются выжить.

- В Эстонии большая часть дорог – двадцатилетние и старше, они разрушаются, особенно маленькие дороги в уездах. С уходом за старыми дорогами ситуация лучше, чем со строительством новых?

- Нет. Если основные шоссе с большим движением еще в хорошем состоянии, то дороги более низкого класса – нет. Ремонт дорожного покрытия безнадежно опоздал. Часть самоуправлений с удовольствием затеяли бы дорожный ремонт, если бы получили на него необходимые деньги. Государство все больше использует такую модель.

- Вы также являетесь председателем совета «Эстонской железной дороги». То есть должны хотеть пересадить людей из автобусов и автомобилей на (электро)поезда?

- Электрическая железная дорога будет, учитывая общее направление в сторону зеленой экономики и сохранения окружающей среды. Но автомобильное и автобусное движение тоже сохранится, вместе с потребностью строить безопасные дороги и ухаживать за уже имеющимися.

- На чем вы ездите в Тарту?

- Езжу на личном или рабочем автомобиле, хотя шоссе Таллинн-Тарту неудобное и опасное для движения. Но у меня обычно несколько дел, которые не связать с графиком общественного транспорта. Но дочь ездит в Тарту на поезде. Если бы мой стиль работы и жизни это позволял, я делал бы то же самое.