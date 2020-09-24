МИД Литвы отрицает призыв к вводу войск в Белоруссию

Министерство иностранных дел Литвы вечером заявило, что от лица ведомства было распространено ложное сообщение о мерах в отношении Белоруссии.
Пресс-секретарь министра иностранных дел Литвы Линаса Линкявичюса Раса Якилайтене заявила, что недостоверная информация была размещена на польском информационном портале.
"Ложное сообщение появилось на польском сайте polanddaily.com. Там была размещена статья с комментарием министра Линкявичюса, где говорится о том, что нужно посылать силы по поддержанию мира в Беларусь", - заявила пресс-секретарь.
По ее словам, в данном сообщении упоминался и министр иностранных дел Польши.
МИД Литвы утверждает, что не распространял такого сообщения, сейчас выясняется, кто был первичным источником.
Якилайтене отметила высокую вероятность того, что ложное сообщение является комплексной киберинформационной атакой.
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