МИД Литвы отрицает призыв к вводу войск в Белоруссию

Пресс-секретарь министра иностранных дел Литвы Линаса Линкявичюса Раса Якилайтене заявила, что недостоверная информация была размещена на польском информационном портале.

"Ложное сообщение появилось на польском сайте polanddaily.com. Там была размещена статья с комментарием министра Линкявичюса, где говорится о том, что нужно посылать силы по поддержанию мира в Беларусь", - заявила пресс-секретарь.

По ее словам, в данном сообщении упоминался и министр иностранных дел Польши.

МИД Литвы утверждает, что не распространял такого сообщения, сейчас выясняется, кто был первичным источником.

Якилайтене отметила высокую вероятность того, что ложное сообщение является комплексной киберинформационной атакой.