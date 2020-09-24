«Каждая любит так, что убила бы»: Русский театр готовится к премьере постановки Татьяны Космыниной

Сцена из спектакля «Восемь любящих женщин». ФОТО: Русский театр

«Этот спектакль о том, как любовь убивает. Восемь любящих женщин, и каждая из них готова на самое страшное. Каждая любит так, что убила бы», - описывает Татьяна Космынина.

Ей, известной телеведущей и актрисе, не раз предлагали поставить спектакль: «Мои коллеги часто говорили в шутку: а давай ты что-нибудь сделаешь? Но я восприняла их слова всерьез, и все свершилось».

Сцена из спектакля «Восемь любящих женщин». ФОТО: Русский театр

В спектакле задействованы актрисы из разных театров. По словам Анастасии Цубиной, исполняющей роль Сюзон, за время репетиций коллектив сильно сплотился.

«Я в безумном восторге от своих коллег! Как, например, играют Наталья Мурина, Татьяна Егорушкина… Это конечно что-то невероятное! Были моменты, когда я засматривалась на партнершу и забывала вступить в игру, настолько прекрасные артистки и замечательная компания», - говорит Анастасия Цубина.



Сцена из спектакля «Восемь любящих женщин». ФОТО: Русский театр

Актриса нашла сходство со своей героиней: «Я играю Сюзон, старшую дочь, и мы выстроили характеры так, что у нее очень яркая и дерзкая мать. Мы в шутку назвали ее рублевской женой 2000-х, у нее такие губищи, меха. И поскольку у матери такой властный характер, дочь тоже получилась особенной. Она постоянно подстраивается, хочет угодить… Такой ребенок, который заслуживает любви. Это мне свойственно, поскольку у меня тоже строгие родители и властная мама».

«Восемь любящих женщин» - это криминальная комедия, которая оставит приятное впечатление.

Сцена из спектакля «Восемь любящих женщин». ФОТО: Русский театр

«Нам показалось, что жители Таллинна заждались легкого, веселого и интригующего спектакля. Спектакля, на который можно прийти в пятницу вечером и хорошо провести время со своими близкими», - отмечает Татьяна Космынина.

«Это просто комедия, люди придут и насладятся чудесным, легким вечером. Может быть, узнают себя в чьих то персонажах, потому что все события на сцене утрированны, чтобы это было интересно для зрителя», - добавляет Анастасия Цубина.

Сцена из спектакля «Восемь любящих женщин». ФОТО: Русский театр