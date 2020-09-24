В Эстонии выявлено 44 новых случая заражения коронавирусом
За последние сутки в Эстонии было проанализировано 3020 тестов на COVID-19, вызванного вирусом SARS-CoV-2, положительный результат дали 44 пробы.
Согласно Регистру народонаселения, больше всего положительных тестов поступило из Харьюмаа, где заразилось 20 человек. В Ида-Вирумаа прибавилось 16, в Ярвамаа — два, в Ляэне-Вирумаа, Сааремаа и Валгамаа — по одному новому случаю. Еще в трех случаях место жительства больного в Регистре народонаселения не указано.
Из 20 новых случаев в Харьюмаа (16 в Таллинне) в 11 речь идет о тесном контакте с носителями вируса. Обстоятельства других случаев заражения сейчас устанавливаются. Случаи в Ярвамаа имеют отношение к рабочим контактам в Таллинне.
В 27 случаях, установленных с 22 по 23 сентября, речь идет о тесных контактах с инфицированными.
Всего под наблюдением Пыхьяского регионального отделения находится пять активных очага, из которых с очагом Gourmet Coffee, то есть вспышкой после празднования дня рождения в Кадриорге, связано 26 человек, с очагом на рабочем месте — шесть человек. Семейный очаг охватил шесть человек. По состоянию на сегодняшнее утро к очагу Ляэнемереской гимназии относятся 27 заболевших человек (19 учеников и восемь учителей), а к Восточно-Таллиннской центральной больнице — 19 зараженных (15 сотрудников и четыре пациента).
Всего под наблюдением Пыхьяского отделения Департамента здоровья находится 1922 человека, из которых больны 247.
Из 16 новых случаев, диагностированных в Ида-Вирумаа, шесть связаны с тесным контактом с ранее инфицированными людьми, в трех случаях заражение произошло на работе и еще в трех случаях — через знакомых. Обстоятельства остальных заражений все еще выясняются.
Обстоятельства нового заражения в Ляэне-Вирумаа еще устанавливаются.
Всего в Идаском регионе пять активных очагов: семь человек связаны с очагом на рабочем месте в Кохтла-Ярве, 12 человек имеют отношение к очагу на рабочем месте в Силламяэ. По состоянию на сегодняшнее утро с очагом в кругу знакомых связано 30 больных. Очаг в основной школе Таммику охватил 11 человек, а очаг, связанный с празднованием дня рождения в Кохтла-Ярве, - пять человек. Под наблюдением Идаского регионального отделения находится 831 человек, из которых заболели 159.
Что касается зафиксированного на основании данных Регистра народонаселения случая в Валгамаа, человек проживает в Таллинне и им будет заниматься Пыхьяское региональное отделение. В настоящий момент в Лыунаском регионе три вспышки — день рождения в Выру (22 человека) и путешествие в Италию (девять больных), похороны (11 человек). Под наблюдением Лыунаского регионального отделения в связи с распространением коронавируса находятся 187 человек, из которых заболели 32.
Новый случая на Сааремаа связан с заражением в Кохтла-Ярве, заражение в Пярнумаа произошло во время соревнований в Спасательной школе Вяйке-Маарья. Под наблюдением Ляэнеского регионального отделения — 127 человек, из них заразились 13.
Департамент здоровья подчеркивает: поскольку близким контактом считается ситуация, когда люди находятся друг от друга на расстоянии ближе двух метров дольше, чем 15 минут, идти на встречу больным — верный способ заразить своих друзей. Часто люди часами сидят в закрытом помещении и громко разговаривают. Последнее помогает частицам вируса еще лучше распространяться.
Участникам мероприятий непременно стоит установить на свои телефоны приложение HOIA, которое помогает более точно устанавливать возможные близкие контакты.
Госпитализирован 31 человек
По состоянию на утро 24 сентября в Эстонии с коронавирусной инфекцией госпитализирован 31 человек, два пациента находятся на искусственной вентиляции легких. За сутки выписали одного пациента, еще одного перевели из коронавирусного отделения. Открыто шесть новых историй болезни.
На сегодня в больницах завершено 444 случая заболевания COVID-19 у 431 человека.
По состоянию на 24 сентября выздоровели 2 395 человек. Из них истории болезни 1 817 человек (75,9%) завершены, у 578 человек (24,1%) с момента положительного результата теста прошло более чем 28 дней, и они не находятся на больничном лечении, т. е. ожидают подтверждения выздоровления.
Заболеваемость на 100 000 человек за последние 14 дней составляет 35,82.
Всего в Эстонии сделано более 197 000 первичных тестов, из них 3076 , т.е. 1,55 процента были положительными на вирус SARS-CoV-2.
С более подробной статистикой по тестированию на коронавирус можно ознакомиться на странице www.koroonakaart.ee/ru.
Как остановить распространение коронавируса?
- Самый эффективный метод избежать заражения — соблюдать дистанцию.
- В многолюдных местах и особенно в закрытых помещениях, где невозможно соблюдать дистанцию с другими людьми, рекомендуется носить маску.
- По возможности следует избегать замкнутых людных пространств.
- Необходимо соблюдать гигиену рук – другими словами, руки нужно часто мыть.
- Для мытья рук следует использовать теплую воду и мыло, а в общественных местах — дезинфицирующее средство для рук на спиртовой основе.
- Если вы чихаете или кашляете, прикрывайте рот и нос одноразовой салфеткой. Использованную салфетку следует немедленно выбросить, а затем вымыть или продезинфицировать руки. При отсутствии салфетки используйте свой рукав (часть предплечья), но не голую руку.
- Если вы заболели, то должны оставаться дома даже при наличии легких симптомов.
- При проявлении любых симптомов заболевания следует подозревать коронавирус и обратиться к своему семейному врачу.
- Загрузите на свой телефон мобильное приложение HOIA через Google Play или App Store, которое уведомит вас, если вы окажетесь в тесном контакте с носителем коронавируса. Вы также можете анонимно сообщить другим пользователям о своей болезни. Телефоны пользователей приложения обмениваются анонимными кодами, и страна, производитель приложения или производитель телефона не могут знать, кто с кем был в тесном контакте. Подробнее www.hoia.me.
COVID-19 является инфекционным заболеванием, которое вызывает вирус SARS-CoV-2, и которое передается от человека к человеку при чихании и кашле, а также через зараженные поверхности и немытые руки.