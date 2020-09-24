В Эстонии выявлено 44 новых случая заражения коронавирусом

Согласно Регистру народонаселения, больше всего положительных тестов поступило из Харьюмаа, где заразилось 20 человек. В Ида-Вирумаа прибавилось 16, в Ярвамаа — два, в Ляэне-Вирумаа, Сааремаа и Валгамаа — по одному новому случаю. Еще в трех случаях место жительства больного в Регистре народонаселения не указано.

Из 20 новых случаев в Харьюмаа (16 в Таллинне) в 11 речь идет о тесном контакте с носителями вируса. Обстоятельства других случаев заражения сейчас устанавливаются. Случаи в Ярвамаа имеют отношение к рабочим контактам в Таллинне.

В 27 случаях, установленных с 22 по 23 сентября, речь идет о тесных контактах с инфицированными.

Всего под наблюдением Пыхьяского регионального отделения находится пять активных очага, из которых с очагом Gourmet Coffee, то есть вспышкой после празднования дня рождения в Кадриорге, связано 26 человек, с очагом на рабочем месте — шесть человек. Семейный очаг охватил шесть человек. По состоянию на сегодняшнее утро к очагу Ляэнемереской гимназии относятся 27 заболевших человек (19 учеников и восемь учителей), а к Восточно-Таллиннской центральной больнице — 19 зараженных (15 сотрудников и четыре пациента).

Всего под наблюдением Пыхьяского отделения Департамента здоровья находится 1922 человека, из которых больны 247.

Из 16 новых случаев, диагностированных в Ида-Вирумаа, шесть связаны с тесным контактом с ранее инфицированными людьми, в трех случаях заражение произошло на работе и еще в трех случаях — через знакомых. Обстоятельства остальных заражений все еще выясняются.

Обстоятельства нового заражения в Ляэне-Вирумаа еще устанавливаются.

Всего в Идаском регионе пять активных очагов: семь человек связаны с очагом на рабочем месте в Кохтла-Ярве, 12 человек имеют отношение к очагу на рабочем месте в Силламяэ. По состоянию на сегодняшнее утро с очагом в кругу знакомых связано 30 больных. Очаг в основной школе Таммику охватил 11 человек, а очаг, связанный с празднованием дня рождения в Кохтла-Ярве, - пять человек. Под наблюдением Идаского регионального отделения находится 831 человек, из которых заболели 159.

Что касается зафиксированного на основании данных Регистра народонаселения случая в Валгамаа, человек проживает в Таллинне и им будет заниматься Пыхьяское региональное отделение. В настоящий момент в Лыунаском регионе три вспышки — день рождения в Выру (22 человека) и путешествие в Италию (девять больных), похороны (11 человек). Под наблюдением Лыунаского регионального отделения в связи с распространением коронавируса находятся 187 человек, из которых заболели 32.

Новый случая на Сааремаа связан с заражением в Кохтла-Ярве, заражение в Пярнумаа произошло во время соревнований в Спасательной школе Вяйке-Маарья. Под наблюдением Ляэнеского регионального отделения — 127 человек, из них заразились 13.