Преступники взорвали банкомат с помощью газа

По оценке прокуратуры, собрано достаточно доказательств, чтобы подозревать в организации взрыва в Синди двух граждан Молдавии, который были задержаны на прошлой неделе, когда они хотели уехать в Латвию. Следствием было установлено, что эти люди также связаны и со взломом банкомата в Рапла в начале сентября.

Задержанные имеют двойное гражданство Румынии и Молдавии. Пока неизвестно, они приехали в Эстонию специально для крыжи денег из банкоматов или 24-летний и 32-летний иностранцы оказались в нашей стране по другим причинам. По словам советника по прессе Ляэнеской окружной прокуратуры Лийви Рейнхольд, это выяснится в ходе расследования. Рейнхольд уточнила, что, насколько известно, задержанные ранее не были наказаны в уголовном порядке.

Взрыв раздался в три часа ночи 15 сентября. «В 2.55 я проснулась, потому что раздался такой грохот, что стекла тряслись», - сказала женщина, живущая в многоквартирном доме на улице Яама через дорогу от места происшествия. Она сразу пошла посмотреть в окно, но никакого движения не заметила. Только сигнализация магазина надрывалась.