Мужчина упал со строительного крана: в таллиннскую больницу его доставили на вертолете

В среду, 23 сентября, в 14.42 в Центр тревоги поступило сообщение, что в порту Кунда со строительного крана упал 54-летний мужчина.

Первой на место происшествия прибыла спасательная команда Кунда. Спасатели установили, что мужчина упал с высоты в шесть метров, его состояние было критическим, но он дышал.

Прибывшие на место происшествия медики решили, что для транспортировки пациента следует использовать вертолет. Спасатели занесли пострадавшего в вертолет и он был доставлен в Северо-Эстонскую региональную больницу. Расследованием инцидента занимается полиция.