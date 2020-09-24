Чт, 24.09.2020
Этот человек и его армия бомбят больницы, детские сады, школы и дома престарелых. Фридрих Мерц
Фридрих Мерц
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  • Мужчина упал со строительного крана: в таллиннскую больницу его доставили на вертолете

Мужчина упал со строительного крана: в таллиннскую больницу его доставили на вертолете

Пострадавшего доставили в больницу на вертолете.

ФОТО: Urmas Glase

В Кунда в результате падения с шести метров пострадал человек, он был доставлен в таллиннскую больницу на вертолете, сообщает пресс-служба Спасательного департамента.

В среду, 23 сентября, в 14.42 в Центр тревоги поступило сообщение, что в порту Кунда со строительного крана упал 54-летний мужчина.

Первой на место происшествия прибыла спасательная команда Кунда. Спасатели установили, что мужчина упал с высоты в шесть метров, его состояние было критическим, но он дышал.

Прибывшие на место происшествия медики решили, что для транспортировки пациента следует использовать вертолет. Спасатели занесли пострадавшего в вертолет и он был доставлен в Северо-Эстонскую региональную больницу. Расследованием инцидента занимается полиция.

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