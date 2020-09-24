Руководитель отелей о ситуации в турсекторе: государство просто умывает руки

По словам предпринимателей, для большинства отелей Эстонии Финляндия является крупнейшим туристическим партнёром, и если теперь поток финских туристов прекратится, единственной надеждой всего сектора станет внутренний туризм.

"В условиях, вызванных пандемией COVID-19, число внутренних туристов также значительно сократилось, поэтому, очевидно, что решение о закрытии сообщения с Финляндией нанесет серьезный удар по предприятиям всего турсектора", - рассказал руководитель тартуских отелей "Лондон", "Палас" и "София" Верни Лоодман.

По словам председателя правления Союза отелей и ресторанов Эстонии, Айна Кяппа, с начала этого месяца и по сегодняшний день общий оборот отелей столицы упал на 74%.

От Союза отелей и ресторанов правительству было направлено письмо с рядом предложений по спасению турсектора, ответ на него ожидают в ближайшее время. Ранее в интервью премьер-министр Эстонии Юри Ратас отметил, что правительство больше не сможет предложить столь масштабные меры поддержки сектора, как весной этого года.