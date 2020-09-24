Чт, 24.09.2020
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Герман Голуб
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  • В Белоруссии таксист эффектно спас протестующего от погони ОМОНа и стал героем соцсетей
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Видео ⟩ В Белоруссии таксист эффектно спас протестующего от погони ОМОНа и стал героем соцсетей

После секретной инаугурации Александра Лукашенко в Минске начались акции протеста, которые подавляли силовики.

ФОТО: BelaPAN/via REUTERS

В Белоруссии героем дня протестов после тайной инаугурации Александра Лукашенко стал водитель такси, спасший молодого человека, за которым гнались несколько омоновцев. Как пишет Tut.by, инцидент произошел во время акции протеста в районе станции метро "Пушкинская" в Минске.

На видео, опубликованном Euroradio, видно, что автомобиль "Яндекс.Такси" стоял на светофоре, ожидая зеленого сигнала. Протестующий, спасаясь от погони, запрыгнул в машину, и таксист оперативно среагировал, объехав по встречной полосе и газону на красный свет впереди стоящие автомобили. ОМОН до последнего пытался нагнать беглецов, пишет Newsru.

По словам автора видео, журналиста Euroradio Михаила Ильина, за съемку этого видео они с коллегой "повалялись лицом в асфальт": силовики задержали их на месте. "Ну, минимально помяли нас омоновцы и подержали на земле. Требовали удалить видос, но смекалка коллеги помогла его сохранить", - рассказал он "Подъёму". Он отметил, что личность таксиста пока остается неизвестной.

В соцсетях таксисту предлагают бесплатный ремонт автомобиля и должность министра транспорта.

По данным правозащитного центра "Весна", на вечерних акциях протеста в Минске и других городах Белоруссии задержали около 300 человек. Силовики применяли водометы и слезоточивый газ. Утром протесты продолжаются: люди выстраиваются в цепи солидарности, а водители замедляют движение на проспектах Минска.

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