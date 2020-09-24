Видео ⟩ В Белоруссии таксист эффектно спас протестующего от погони ОМОНа и стал героем соцсетей

На видео, опубликованном Euroradio, видно, что автомобиль "Яндекс.Такси" стоял на светофоре, ожидая зеленого сигнала. Протестующий, спасаясь от погони, запрыгнул в машину, и таксист оперативно среагировал, объехав по встречной полосе и газону на красный свет впереди стоящие автомобили. ОМОН до последнего пытался нагнать беглецов, пишет Newsru.

По словам автора видео, журналиста Euroradio Михаила Ильина, за съемку этого видео они с коллегой "повалялись лицом в асфальт": силовики задержали их на месте. "Ну, минимально помяли нас омоновцы и подержали на земле. Требовали удалить видос, но смекалка коллеги помогла его сохранить", - рассказал он "Подъёму". Он отметил, что личность таксиста пока остается неизвестной.

В соцсетях таксисту предлагают бесплатный ремонт автомобиля и должность министра транспорта.

Видос, за съёмку которого мы с @bymaer повалялись лицом в асфальт, но это в кадр уже не попало))) pic.twitter.com/i3vyRfHM2x — Миша Ильин (@m_for_mixacb) September 23, 2020

5 звёзд и пост министра транспорта водителю Яндекс такси. — Грустный Коленька (@sadmikalai) September 23, 2020

Вечерами, когда папа не видит, я таксую и спасаю беларусов, -сказал таксист Николай, фамилию просил не писать. — Известный старец (@_buz_) September 24, 2020

По данным правозащитного центра "Весна", на вечерних акциях протеста в Минске и других городах Белоруссии задержали около 300 человек. Силовики применяли водометы и слезоточивый газ. Утром протесты продолжаются: люди выстраиваются в цепи солидарности, а водители замедляют движение на проспектах Минска.