Эксперт: несмотря на коронакризис рынок съемного жилья еще не умер

В секторе недвижимости от коронакризиса сильнее всего пострадал рынок съемного жилья: цены упали из-за избытка квартир, а спрос снизился из-за уменьшения количества иностранных рабочих и студентов, передает Kodustiil.
Однако нельзя утверждать, что кризис затронул весь рынок аренды, пишет аналитик Ристо Вяхи в блоге Uus Maa.
Судите сами: в некоторых районах страны чувствуется значительный дефицит предложений. Например, в окрестностях Таллинна – в Пеэтри, Саку и Кейла – ощущается нехватка как маленьких, так и больших съемных квартир.
Ситуация понятна – недвижимость там покупают скорее для проживания, а квартиры сдаются редко. С другой стороны, многие хотят жить в более тихих районах с развитой инфраструктурой, рабочими местами и хорошим сообщением со столицей, и если для покупки в выбранном населенном пункте нет подходящих вариантов, люди ищут возможность аренды.
Что касается Таллинна, то особенно заметно отсутствие просторных четырехкомнатных квартир в новостройках в Каламая, Кадриорге, а также в центре города и вокруг него. Имеются клиенты, которые хотят снимать светлые квартиры, оформленные и обставленные со вкусом и высоким качеством.
Сравнивая цены найма таких квартир, можно сделать вывод, что они остались на том же уровне, что и до кризиса. В случае особенно привлекательных квартир наниматели согласны платить значительно больше средней ежемесячной арендной платы - 2000 евро в месяц и более.
Таким образом, можно сказать, что кризис ударил по обычным средним квартирам, доля которых на рынке съемного жилья велика. А вот дефицит больших и дорогих квартир, который наблюдался еще до начала тревожных времен, вызванных пандемией, сохранился.
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