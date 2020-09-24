Чт, 24.09.2020
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Фридрих Мерц
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  • Букмекеры не верят в выход "Флоры" в раунд плей-офф Лиги Европы

Букмекеры не верят в выход "Флоры" в раунд плей-офф Лиги Европы

Игроки "Флоры".

ФОТО: Tairo Lutter

Футболисты таллиннской "Флоры" в третьем отборочном раунде Лиги Европы УЕФА в четверг вечером сыграют на выезде с чемпионом Мальты "Флорианой", пишет Rus.ERR.

Букмекеры называют фаворитом хозяев поля, но эстонская команда не намерена уступать. Тренерский штаб "Флоры" досконально изучил игру соперника, а полузащитник таллиннцев Владислав Крейда рассказал, что по стилю "Флориана" чем-то похожа на "Нымме Калью".

Дополнительной трудностью для гостей может стать жаркая погода - на Мальте ожидается до 30 градусов тепла.

Победитель противостояния в раунде плей-офф встретится с загребским "Динамо".

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