Опрос: почти 40% жителей Эстонии считает, что иммиграция способствует росту преступности

В состоящей из почти сотни вопросов анкете был вопрос, будет лучше ли для общества, если иммигранты сохранят свои обычаи и традиции. В Финляндии согласились с этим утверждением 25 процентов опрошенных, в Эстонии 34, в Латвии 36 и в Литве 51% респондентов.

С предположением, что иммиграция способствует росту преступности в государстве согласились 52% респондентов в Финляндии, 37% в Эстонии, 34% в Латвии и 25% в Литве.

Социологи пришли к выводу, что в Финляндии, больше других стран-участниц опроса соприкасавшейся с иммигрантами, выступают за ассимиляцию иммигрантов, а в Литве преобладают сторонники мультикультурности. Кроме того, в Финляндии больше всего тех, кто считает, что иммиграция способствует росту преступности в стране, а в Литве их меньше всего.

В анкете был также вопрос о том, в какой мере иммиграция должна быть из близкого и похожего культурного пространства. Подавляющее большинство респондентов во всех четырех странах считает, что их государства могли бы позволить таким людям, хотя бы в ограниченном количестве, иммигрировать в страну — в Финляндии с этим согласны 65%, в Эстонии 70%, в Латвии 63% и в Литве 67%.

Заметно меньшую поддержку в каждой из четырех стран нашло мнение, что среди иммигрантов могут быть представители разных культурных пространств и традиций. Допустить такой вариант иммиграции согласились 48% опрошенных в Финляндии, 44% процента в Эстонии, столько же в Латвии и 53% в Литве. Хотя разница в показателях по странам невелика, все же выделяются граждане Литвы, более половины которых готовы разрешить людям из другого культурного пространства в том или ином количестве приехать в свою страну.

Социологическая фирма Norstat провела интернет-опрос жителей Финляндии, Эстонии, Латвии и Литвы по теме отношения к иммиграции в период с июня по август, в опросе приняли участие 1000 граждан в возрасте от 18 лет и старше.