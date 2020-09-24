Правительство выделило более 15 миллионов евро на тестирование на коронавирус

«Для эффективного предотвращения распространения коронавируса необходимо, чтобы доступ к тестированию был для людей как можно более быстрым и простым. Доступность тестирования дает более точную картину распространения инфекции, позволяет быстро выявлять контакты и предлагать лечение больным, а также является основой для принятия различных мер. Дополнительные средства позволят нам продолжить широкомасштабное и доступное на региональном уровне тестирование: тестировать всех людей с симптомами болезни, позволить тестироваться перед возвращением на работу после путешествия, а также при необходимости обеспечить всеобщее тестирование», – сказал министр социальных дел Танель Кийк.

Цель тестирования – как можно раньше выявлять зараженных COVID-19 и изолировать очаги. Пункты тестирования на коронавирус и мобильные бригады охватывают всю Эстонию. При появлении симптомов необходимо обратиться к семейному врачу, который направит пациента на тестирование. По выходным на тестирование направляют специалисты номера семейных врачей – 1220. С симптомами вирусного заболевания нельзя посещать отделение неотложной помощи. Важно помнить, что, если врач направляет пациента на тестирование, пациенту необходимо быть в изоляции до получения отрицательного результата теста. Кроме коронавируса распространяются и другие вирусные инфекции, поэтому с симптомами заболевания всегда необходимо оставаться дома, даже если тест на коронавирус отрицательный.

С момента начала распространения коронавируса в феврале на тестирование коронавируса SARS-CoV-2 с сегодняшним решением было выделено в общей сложности более 30 миллионов евро.