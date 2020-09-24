"Барселона" отправила форварда Луиса Суареса в мадридский "Атлетико"

Луис Суарес перешел в "Барселону" в 2014 году и с тех пор вместе с клубом по четыре раза выиграл чемпионат и Кубок Испании, а в 2015 году помог победить в Лиге чемпионов, забив решающий гол в финале. В составе клуба он провел 283 матча и забил 198 мячей, что является третьим результатом в истории "Барсы".